БпЛА не замінять збитий А-50, – Гуменюк розповіла, що Росія вже готує наступний літак
Росія вже готує новий літак А-50 на заміну збитому над Азовським морем. Дрони не можуть повноцінно замінити його у здійсненні розвідувальних дій.
Про це ефірі телеканалу "Еспресо" повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентр Сил оборони Півдня України. Зазначимо, що літак А-50У збили ще 23 лютого.
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Росіяни виведуть новий літак
На тлі збиття літака ДРЛВ А-50У росіяни збільшили застосування безпілотників у розвідці. Однак, як зазначила Наталія Гуменюк, росіяни розуміють, що це не абсолютна заміна ліквідованому борту.
Вони посилили безпілотну розвідувальну діяльність, але це не абсолютна заміна, не повноцінна альтернатива тим очам, якими був для них А-50, тому вони намагаються зараз в нашій зоні відповідальності, до прикладу запустити понад 110 дронів на добу,
– зазначила речниця.
Збройні Сили відпрацьовують по тих дронах, які потрапляють в зону ураження. Так, за минулу добу вдалося знищити БпЛА ZALA і два SuperCam.
Наталія Гуменюк зазначила, що росіяни вже готують заміну збитому А-50.
Збиття А-50
- Відомо, що на літаку А-50 був екіпаж із 10 осіб. У Головному управлінні розвідки повідомили, що всі окупанти на борту загинули. В ГУР уточнили, що серед загиблих було п’ять майорів, три капітани, прапорщик та лейтенант.
- Раніше Наталія Гуменюк розповіла, що збиття А-50 – надзвичайно болюча втрата, адже літак був "очима" росіян. Росіяни мають ще літаки, однак питання в особовому складі й укомплектованості цих бортів.
- Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат також зазначав, що окупанти спробували замінити цю техніку сотнею розвідувальних БпЛА. Водночас він наголосив, що безпілотники не замінять літак, бо у них зовсім інші функції та завдання оперативно-тактичного рівня. Ігнат додав, що росіяни будуть змушені розмістити новий А-50 далі, що зменшує площу його сканування.