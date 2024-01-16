Путін гостро реагує на яскраві провали: як сильно главу Кремля може зачепити знищення А-50

Українські військові знищили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Деякі російські пабліки пишуть про те, що Путін нібито ламав стільці, кричав на міністра оборони Сєргєя Шойгу та вимагав "розбомбити Київ". Тим часом Дмітрій Пєсков сказав, що все коментує міноборони.

Це 24 Каналу прокоментував колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, зауваживши, що Путін дуже гостро реагує на "яскраві" невдачі. А от на втрати особового складу російської армії глава Кремля не реагує зовсім. Зазначимо, що ворожий літак збили 14 січня над Азовським морем.

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"Його стосуються лише голосні невдачі. Тобто, коли знищили великий десантний корабель у Феодосії – його це зачепило. Керченський міст 8 жовтня 2022-го року", – сказав Жирнов.

Однак невідомі безпілотники, які "атакували Кремль", президента Росії не зачепили. Загалом Владімір Путін – емоційна людина. Утім зображує із себе нібито "холоднокровного шпигуна". Президент країни-агресорки приховує свою емоційну залежність та беззахисність, а ще – лабільність.

Коли відбувається те, що його дуже глибоко чіпає, він здатний на абсолютні істерики,

– наголосив колишній співробітник КДБ.

Контролю немає

Саме через емоційні рішення Путіна не взяли працювати до Служби зовнішньої розвідки. Коли очільник Кремля під час візиту на Чукотку розповідав, що він начебто "став розвідником", він вкотре обманював росіян.

"Люди, які близько з ним знайомі, знають, що він здатний на абсолютно емоційні вибухи", – наголосив Сергій Жирнов.

Тому, коли у президента Росії щось відбувається, він себе абсолютно не контролює. Через таку реакцію Путіну давно перестали доповідати реальну ситуацію на фронті. А от історію зі збиттям літака А-50, який коштує кількасот мільйонів доларів, складно приховати.

Як зазначили у Forbes, вартість базової версії такого літака коштує 330 мільйонів доларів. А модернізованої – близько 500. Тому це журналісти вважають найдорожчою втратою росіян після крейсера "Москва".

"Адже Кремль Путін влаштував ще так, що всі доповідають один на одного. Можливо, вони навіть хотіли б приховати від нього неприємну новину, але оскільки це сталося у відомстві Шойгу, усі "великі друзі" Шойгу прибігли до Путіна та доповіли", – зауважив колишній співробітник КДБ.

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