Що може стати найбільшою загрозою для Путіна у 2025 році

Владіміру Путіну в наступному році можуть загрожувати зовсім не крах російської економіки чи тиск Заходу на Росію. Найбільша загроза для російського диктатора перебуває прямо "під його носом".

Мовиться про його оточення, яке може почати "велику гру проти всіх". Таку думку 24 Каналу озвучила російська опозиціонерка Ольга Курносова, зауваживши, що свідчать цьому війна у Сирії та авіатроща в Казахстані.

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Найбільша загроза для російського диктатора

За словами російської опозиціонерки, в наступному році на Росію можуть чекати багато неприємних інтриг, в країні-агресорці може розпочатись "серйозна гра".

Коли при владі диктатор залишається надто довго, його близьке оточення починає своєрідну боротьбу проти всіх,

– наголосила Курносова.

Цьому сприяють кілька факторів, для прикладу, раніше ходили чутки, що "скандальний" магазин Wildberries віддадуть Рамзану Кадирову, як плату за те, що він налагодить відносини Росії та Сирії.

Однак тепер, після того, як повстанці в країні захопили владу, невідомо, чи вдасться главі Чечні це зробити.

В боротьбі за Wildberries, з іншого боку від Кадирова, є голова адміністрації президента Росії Антон Вайно. В Сирії ж програла Служба зовнішньої розвідки з директором Сєргеєм Наришкіним, який втратив свої позиції і тепер в Сирії за Росію виступає Кадиров. Чи не захоче Наришкін повернути собі місце?,

– зауважила вона.

Ще одним важливим питанням залишається збиття літака Embraer-190. Є ймовірність, що до цього причетна російська ППО, або ж навіть "друзі" Кадирова, щоб ліквідувати його владу.

До речі, російський опозиційний політик Геннадій Гудков зазначив, що серйозною проблемою для російського диктатора становлять, на його думку, й самі росіяни. Через це Кремль запровадив тотальний контроль над населенням, прослуховує телефонні дзвінки та навіть встановив величезну кількість камер у громадських місцях.