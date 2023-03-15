Може бути завданий асиметричний удар, – Світан про збиття Росією безпілотника США
Збивши американський безпілотник MQ-9 Reaper, росіяни діяли поза межами правового поля. Оскільки цей літальний апарат впродовж декількох років здійснював свій стандартний політ за одним і тим же маршрутом.
Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. Він підкреслив, що такі польоти обумовлені в міжнародних законах. MQ-9 Reaper зазнав катастрофи в морі 14 березня на захід від окупованого Криму. Його протаранив російський винищувач Су-27.
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Все залежатиме від дипломатії
Роман Світан вважає, якщо сторони – Росія та США – вирішать конфлікт дипломатичним шляхом, то він залишиться на рівні так званого "прикордонного інциденту". Тобто сторона, яка завдала збитку, відшкодує вартість без будь-яких інших дій.
"Якщо після певний слідчих дій доведуть умисну дію протиборчої сторони, то тоді інцидент можуть перекваліфікувати в напад, або інший механізм в режимі правового поля", – відзначив Світан.
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Росія отримає асиметричний удар
Разом з тим військовий експерт припускає подальший розвиток подій "за стандартним налагодженим механізмом". Тобто все ж конфлікт залагодять дипломатичним шляхом.
Просто може десь в океані на глибині 200 метрів у російського підводного човна пошкодиться гвинт – завдадуть такий асиметричний удар, про який також ніхто не дізнається,
– припустив Світан.
Збиття MQ-9 Reaper: як це було
- Внаслідок збиття російськими військовими американського безпілотника MQ-9 Reaper, він став непридатним для використання. Журналісти зібрали усю інформацію та змоделювали як все могло відбуватися.
- MQ-9 Reaper, який слідкував за ситуацією в акваторії, є одним із найбільш смертоносних БПЛА, які коли-небудь створювали. США прагнуть якнайшвидше забрати його назад.
- Своєю чергою Міноборони Росії 14 березня дали свій коментар щодо подій. Одна з версій – безпілотник ВПС США буцімто сам втратив висоту та зіштовхнувся з водною поверхнею, а російські винищувачі нібито взагалі ні до чого.
- Попри все США проводитимуть розвідувальні польоти у Чорному морі і після збиття MQ-9 Reaper. В свою чергу ISW наголосив, що інцидент не стане причиною прямого конфлікту між США і Росією.