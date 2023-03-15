Може бути завданий асиметричний удар, – Світан про збиття Росією безпілотника США

Збивши американський безпілотник MQ-9 Reaper, росіяни діяли поза межами правового поля. Оскільки цей літальний апарат впродовж декількох років здійснював свій стандартний політ за одним і тим же маршрутом.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. Він підкреслив, що такі польоти обумовлені в міжнародних законах. MQ-9 Reaper зазнав катастрофи в морі 14 березня на захід від окупованого Криму. Його протаранив російський винищувач Су-27.

Дивіться також Збиття американського MQ-9 Reaper над Чорним морем: що відомо про інцидент і причетність Росії

Все залежатиме від дипломатії

Роман Світан вважає, якщо сторони – Росія та США – вирішать конфлікт дипломатичним шляхом, то він залишиться на рівні так званого "прикордонного інциденту". Тобто сторона, яка завдала збитку, відшкодує вартість без будь-яких інших дій.

"Якщо після певний слідчих дій доведуть умисну дію протиборчої сторони, то тоді інцидент можуть перекваліфікувати в напад, або інший механізм в режимі правового поля", – відзначив Світан.

Роман Світан про битву авіації Росії та США над Чорним морем: дивитись відео

Росія отримає асиметричний удар

Разом з тим військовий експерт припускає подальший розвиток подій "за стандартним налагодженим механізмом". Тобто все ж конфлікт залагодять дипломатичним шляхом.

Просто може десь в океані на глибині 200 метрів у російського підводного човна пошкодиться гвинт – завдадуть такий асиметричний удар, про який також ніхто не дізнається,

– припустив Світан.

Збиття MQ-9 Reaper: як це було