Серйозна помилка Кремля: до яких наслідків призведе авіакатастрофа у Казахстані

Є припущення, що до авіакатастрофи з літаком Embraer-190 була причетна російська ППО. Деякі країни вже відмовились здійснювати перельоти повз країну-агресорку, а Владімір Путін лише "підливає масло у вогонь".

Про це 24 Каналу розповів політолог, голова Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко, зауваживши, що довіра до Кремля падає. Реакція Росії на авіатрощу стане початком прагматичного ставлення до країни-агресорки.

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До яких наслідків призведе авіакатастрофа

Політолог зазначив, що після авіакатастрофи низка країн вже відмовилась здійснювати польоти до Росії. Мовиться про Азербайджан, Ізраїль, Казахстан і т.д.

Це є свідченням відсутності довіри до Путіна, який не закрив повітряний простір за межами лінії у 500 кілометрів довкола проведення так званої "сво".

Довкола України повітряний простір закрито, але війна перенесена і на територію країни-агресорки (Курська операція – 24 Канал). Як так, що оголошують план "Килим", а цивільна інфраструктура продовжує працювати,

– зауважив Чаленко.

Ще одна деталь, на яку звернув увагу політолог, – після авіакатастрофи Путін не зміг навіть попросити вибачення в президента Азербайджану за російську ППО. Натомість російський диктатор попросив пробачення просто за інцидент у російському повітряному просторі.

Це серйозна помилка Кремля. Це ще більше посилить недовіру і до режиму в Росії, і до самого Путіна. Це буде початком створення прагматичної коаліції проти спроб Кремля приховати правду,

– наголосив він.

Чаленко додав, що реакція Росії на збиття літака є ще одним свідченням для світу, що брехня для країни-агресорки є нормою. Це буде впливати на оцінку подальших подій в руслі російсько-української війни.

До речі, на тлі авіатрощі Азербайджан планує ввести обмеження для росіян за "принципами взаємності" у відповідь на зміни російського законодавства щодо перебування іноземців.