Путін йде ва-банк, – Данілов про атаку російського винищувача на американський MQ-9 Reaper

Російський Су-27 14 березня пошкодив американський дрон-розвідник MQ-9 Reaper у небі над Чорним морем. Це сигнал кремлівського диктатора Владіміра Путіна про готовність до розширення зони конфлікту.

Таку заяву на наступний день після інциденту зробив секретар РНБО Олексій Данілов.

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Путін пішов ва-банк

Данілов прокоментував збиття американського дрона над Чорним морем.

Інцидент з американським БПЛА MQ-9 Reaper, спровокований Росією в Чорному морі, – це сигнал Путіна про готовність до розширення зони конфлікту із втягуванням інших сторін,

– зазначив секретар РНБО.

Він підсумував, що тактика ва-банк – це постійне підвищення ставок в умовах стратегічного програшу в надії на зміну обставин.

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