Деталі уточнюємо: Ігнат пояснив, чому "демілітаризований" Су-35 потрапив у статистику Генштабу

Пізно ввечері 21 травня українські сили протиповітряної оборони ліквідували над Чорним морем поблизу від Залізного Порту російський багатоцільовий винищувач Су-35.

Проте речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив 24 Каналу, що Су-35 українські сили додали в статистку Генштабу як знищений. Однак, що саме відбулось з російським літаком, він не уточнив.

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Російський Су-35 наздогнав привид

Ігнат зазначив, що пізніше з'явиться інформація щодо ліквідування Су-35, а також який саме "привид" його наздогнав.

Юрій Ігнат про ймовірне ліквідування винищувача Су-35 над Чорним морем: дивіться відео

"Ми обережно ставимось до цієї інформації", – підкреслив речник Повітряних сил Збройних Сил України.



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Більше про ймовірне ліквідування російського винищувача Су-35

Пізно ввечері 21 травня з'явилось повідомлення про знищення українськими силами протиповітряної оборони російського винищувача Су-35.

Пізніше в Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в територіальних водах України на Херсонщині "від'ємного зльоту" зазнав російський винищувач Су-35. Найімовірніше, що літак впав у море, а його пілот загинув на місці.

Також начальник пресслужби у Силах оборони Херсона Дмитро Плетенчук підкреслив, що ворожий винищувач, ймовірно, мав випустити ракети по південних областях України, зокрема по Херсону.

Нагадаємо, що 13 травня в Росії стався "літакопад". Тоді у Брянській області впали 4 військових літальних апарати: бомбардувальник Су-34, винищувач Су-35 та 2 гелікоптери Мі-8.

Раніше, 5 травня, Су-35 спричинив аварію над акваторією Чорного моря за 60 кілометрів від Румунії.

Су-35 є російськими багатоцільовим винищувачем четвертого покоління. Він призначений для ураження повітряних, наземних та надводних цілей, об'єктів інфраструктури, прикритих засобами ППО, а також для ведення повітряної розвідки.