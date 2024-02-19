"Лицем у воду": у Повітряних силах розповіли про долю пілота збитого Су-35

19 лютого Повітряні сили ЗСУ знищили два російські літаки, які завдавали ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ. Пілоти збитих російських винищувачів, ймовірно, загинули після падіння їхніх літаків.

Російські рятувальники доповіли, що пілот Су-35 дрейфує "лицем у воду" в Азовському морі. Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

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Що сталося із пілотом Су-34

Олещук додав, що система Cospas-Sarsat (міжнародна супутникова пошуково-рятувальна система, – 24 Канал) підказує, де шукати екіпаж другого збитого літака.

Командувач приклав знімок з екрана до свого повідомлення із карти з позначкою, що Су-34 впав на тимчасово окупованій території неподалік Маріуполя.

Таким чином, можна дійти висновку, що пілот збитого російського винищувача Су-35, імовірно, загинув, а долю екіпажу Су-34 з'ясовують.

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