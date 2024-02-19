"Лицем у воду": у Повітряних силах розповіли про долю пілота збитого Су-35
19 лютого Повітряні сили ЗСУ знищили два російські літаки, які завдавали ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ. Пілоти збитих російських винищувачів, ймовірно, загинули після падіння їхніх літаків.
Російські рятувальники доповіли, що пілот Су-35 дрейфує "лицем у воду" в Азовському морі. Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
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Що сталося із пілотом Су-34
Олещук додав, що система Cospas-Sarsat (міжнародна супутникова пошуково-рятувальна система, – 24 Канал) підказує, де шукати екіпаж другого збитого літака.
Командувач приклав знімок з екрана до свого повідомлення із карти з позначкою, що Су-34 впав на тимчасово окупованій території неподалік Маріуполя.
Таким чином, можна дійти висновку, що пілот збитого російського винищувача Су-35, імовірно, загинув, а долю екіпажу Су-34 з'ясовують.
Втрати росіян: останні новини
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- Воїни 47 ОМБр відбили три фази наступу російських окупантів, не даючи ворогу просунутися в районі Степового та Очеретиного. У повідомленні бригади мовиться про те, що втрати ворога на цих напрямках склали: 7 000 особового складу та більш ніж 100 одиниць техніки.
- Згідно зі звітами Збройних Сил України, за чотири місяці на Авдіївському напрямку противник втратив 47 186 військовослужбовців. Попри це окупанти вважають взяття Авдіївки величною перемогою.