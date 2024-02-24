Маріуполь мститься: партизани розповіли, як допомогли ЗСУ збити два ворожі А-50

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, як українські партизани в Маріуполі допомогли ЗСУ збити ворожі літаки А-50.

Вони опублікували фото російського судна, яке злітало та поверталось на аеродром в тимчасово окупованому Маріуполі. Тобто місцевий спротив стежив за ворожою авіацією.

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Як спротив Маріуполя допоміг збити А-50

Ну тепер точно можна? Трішки із залаштунків "Як це було",

– написав Петро Андрющенко.

Радник мера Маріуполя повідомив, що російський А-50 вперше з'явився на аеродромі 5 лютого 2024 року. Далі до нього доєднались:

два ворожі Іл-76;

потім ще декілька МІГів.

Петро Андрющенко пригадав, що саме це російське судно координувало масовану атаку по Україні 7 лютого 2024 року. Тоді ворог атакував 6 областей, були загиблі та поранені мирні мешканці.

Тут на фото ви бачите його в момент посадки після обстрілу України. З аеродрому він злетів… Коротше, тут вже, мабуть, не треба й не треба. Але. За участі інформаційного забезпечення Маріупольського спротиву рахунок = два А-50 або двічі по 330 мільйонів доларів,

– зауважив Андрющенко.

Він зауважив, що тепер очевидно, що спротив Маріуполя мститься.

Спротив стежив за збитим А-50 у Маріуполі

Україна збила ворожий А-50