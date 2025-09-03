Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Нещодавно міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Трамп доручив Пентагону посилювати американську армію та "бути готовими" на тлі зближення Росії та Китаю.

Чого очікувати від Трампа?

Як наголосив Клочок, Трамп дійсно змінює позицію щодо Росії та Китаю. Але не можна сказати, що він пішов на кардинальні дії. Ймовірно, президент США і надалі буде загравати з диктаторами. Він тут вже неодноразово помилявся.

Загравання з диктаторами – його улюблена тема. Трамп переносить правила бізнесу, яким він займався усе життя, на політику. Але це так не працює. Дуже влучно сказали у WSJ, що неортодоксальність Трампа не спрацювала. Вона не може бути ефективним засобом діалогу з тими, хто дотримується правил політики, які формувалися тисячі років,

– сказав Клочок.

Звісно, є певний оптимізм, що Трамп перестане хвалити Сі Цзіньпіна, Володимира Путіна чи Кім Чен Ина. Це було абсолютно недоречно. Також є сподівання що Держдеп, який не надто ладнає з адміністрацією Трампа, продовжить традиційну політику США і щодо присутності в Європі, і щодо стримування агресії.

Однак незрозуміло, як саме зміна позиції Трампа буде проявлятися. Навряд чи він готовий суттєво збільшити постачання зброї Україні. А про відправку американських чи європейських військ до нашої держави взагалі складно говорити.

Відправка військ була б симетричною дією на залучення Росією північнокорейських військ. Але не думаю, що Трамп ухвалить таке рішення. Можливо, вийде домовитися про санкції проти Росії. Хоча Трамп виступає винятково за мита, які показали свою неефективність. Тому, думаю, що все обмежиться збільшенням витрат на виготовлення додаткових обсягів зброї, яку продаватимуть Україні

– зазначив Клочок.

