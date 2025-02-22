Чому насправді Трамп "розкрив обійми" для Путіна: у WSJ пояснили можливу причину

Нещодавно Дональд Трамп зробив декілька суперечливих заяв, у яких звинуватив Україну у війні. Західні журналісти проаналізували різку зміну його риторики на проросійську.

Раптові та різкі позитивні заяви президента США Дональда Трампа щодо Росії та її президента Владіміра Путіна мали вбити клин між самою Росією і Китаєм, адже саме ці дві держави прагнуть покласти край міжнародному домінуванню США. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Wall Street Journal.

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Заяви розкололи Захід

Експерти вже охрестили цю спробу "зворотним Ніксоном". Саме Річард Ніксон свого часу пішов на зближення з комуністичним Китаєм у спробі поглибити розкол між цією державою і Радянським Союзом.

Однак розділити Росію і Китай зараз буде непросто. Вони значно поглибили військову і розвідувальну співпрацю та узгодили свою зовнішню політику. Китай економічно підтримує Росію. Він також поставляє комп'ютерні чіпи і верстати, які використовують у військовій промисловості.

Проте внаслідок своїх різких заяв щодо України Трамп відштовхнув від себе союзників у Європі, які є найбільшим торговим партнером і головним іноземним інвестором США.

Те, що відбувається зараз, "є зворотним боком "зворотного Ніксона", вважає колишній співробітник Держдепартаменту Еван Фейгенбаум. За його словами, Трамп намагається розколоти Антанту між двома державами, які мають ідеологічну близькість і спільні стратегічні інтереси.

Росія також зміцнила зв'язки з Іраном і КНДР. У США вважають, що це є стратегічною загрозою, з якою військовим США буде важко впоратися одночасно. Також чиновники зазначають, що бажання Трампа припинити війну в Україні спричинене необхідністю послабити загальний фронт супротивників.

Що Москва може запропонувати США

У виданні відзначають, що Москва запропонувала припинити співробітництво з Китаєм із чутливих технологічних і військових питань у рамках угоди щодо припинення війни в Україні на вигідних для Росії умовах.

Москва може запропонувати обмежити участь Китаю в інфраструктурних проєктах, які зміцнять стратегічні можливості Китаю. Також можуть запропонувати зобов'язання Росії обмежити відновлення експорту природного газу в Європу, щоб підірвати європейську конкурентоспроможність. Це дозволить продаж скрапленого природного газу США, а також пропозиції надати американським компаніям права на родовища корисних копалин в окупованій Україні.

Чи можна стримати Китай

У Китаю вже є більшість військових технологій, якими володіє Росія. Крім того, відносини Росії з Китаєм мають стратегічний і постійний характер, натомість зближення з Вашингтоном є тимчасовим. Наприклад, наступна адміністрація може так само різко змінити риторику.

Однак Путін все одно вступить у контакт із США. Росія може отримати від Вашингтона те, чого його армії не змогли домогтися за три роки війни: зміну влади в Києві та повернення впливу на Україну та, можливо, на інші частини Європи.