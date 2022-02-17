Збрехали про відведення, – у США кажуть, що агресор стягнув під Україну ще 7 тисяч військ

У Білому домі заявили, що Росія збрехала про відведення своїх військ з-під кордону з Україною. Навпаки, у регіоні помітили збільшення кількості військових.

Війська стягують навіть після оголошення відведення

За останні кілька днів Росія стягнула до кордону з Україною ще 7 тисяч військових. При цьому, підведення частини підрозділів відбулося після того, як міноборони держави-агресорки заявили про завершення низки навчань.

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Російська влада заявила, що відводить війська від кордону з Україною. Ця заява привернула багато уваги як тут (у США – 24 канал), так і по всьому світу. Однак зараз ми знаємо, що це була брехня,

– наголосили у Білому домі.

Там додали, що Росія заявляла про готовність до дипломатичної взаємодії, однак зараз є всі ознаки того, що росіяни приховано мобілізуються для війни.

Привід для вторгнення можуть сфабрикувати

За словами представника Білого дому, США продовжують отримувати сигнали про наміри росіян сфабрикувати привід для вторгнення в Україну. Мовиться про різні сценарії – від провокацій на тимчасово окупованих територіях до звинувачень НАТО в проведенні операцій нібито з намірами вдертися на територію Росії.

"Ми очікуємо більше брехливих заяв у російських медіа впродовж наступних днів", – підкреслили у Білому домі та закликали міжнародну спільноту не вірити таким заявам.

США та союзники продовжать дипломатичні зусилля для запобігання загостренню, але водночас залишаються готовими рішуче відповісти на будь-яку нову агресію Росії.

Що відомо про нібито завершення навчань

Зранку 15 лютого у Росії заявили, що завершили низку навчань, тому частина військ нібито повертається на місця постійної дислокації.

Однак у США та НАТО не бачать ознак деескалації, адже біля України досі перебувають 150 тисяч ворожих військ.

Згодом Росія показала відео, на якому нібито забирає танки з-під кордонів України. Втім, точне місце розташування техніки на них встановити неможливо.

Президент Володимир Зеленський також зазначив, що вагомі зміни не відбулися, тому констатувати відведення наразі неможливо.

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