Збрехали про відведення, – у США кажуть, що агресор стягнув під Україну ще 7 тисяч військ

17 лютого 2022 , 08:14
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Джерело:

Укрінформ

У Білому домі заявили, що Росія збрехала про відведення своїх військ з-під кордону з Україною. Навпаки, у регіоні помітили збільшення кількості військових.

Війська стягують навіть після оголошення відведення

За останні кілька днів Росія стягнула до кордону з Україною ще 7 тисяч військових. При цьому, підведення частини підрозділів відбулося після того, як міноборони держави-агресорки заявили про завершення низки навчань.

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Російська влада заявила, що відводить війська від кордону з Україною. Ця заява привернула багато уваги як тут (у США – 24 канал), так і по всьому світу. Однак зараз ми знаємо, що це була брехня,
– наголосили у Білому домі.

Там додали, що Росія заявляла про готовність до дипломатичної взаємодії, однак зараз є всі ознаки того, що росіяни приховано мобілізуються для війни.

Привід для вторгнення можуть сфабрикувати

За словами представника Білого дому, США продовжують отримувати сигнали про наміри росіян сфабрикувати привід для вторгнення в Україну. Мовиться про різні сценарії – від провокацій на тимчасово окупованих територіях до звинувачень НАТО в проведенні операцій нібито з намірами вдертися на територію Росії.

"Ми очікуємо більше брехливих заяв у російських медіа впродовж наступних днів", – підкреслили у Білому домі та закликали міжнародну спільноту не вірити таким заявам.

США та союзники продовжать дипломатичні зусилля для запобігання загостренню, але водночас залишаються готовими рішуче відповісти на будь-яку нову агресію Росії.

Що відомо про нібито завершення навчань

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Автор: Софія Мінджоса