Зброя буде, вже незабаром – ще більше, – Кулеба

Дмитро Кулеба розповів, що Україні нададуть зброю. Очільник МЗС України назвав ймовірний час.

Відповідну заяву міністр зробив ввечері під час телемарафону "Єдині новини". Це трапилось 24 червня.

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Кулеба пояснив, коли буде зброя для України

Дмитро Кулеба розповів, що прямого зв'язку між кандидатством України в ЄС та постачанням нам зброї – немає.

Та, повірте мені, навіть в найбільш "гарячі" дні боротьби за кандидатство ми ніколи не припиняли боротись, щоб якомога більше зброї прийшло в Україну.

Глава міністерства пояснив, що тільки 24 червня у президента України щодо цього було 2 наради.

Я хочу запевнити кожного солдата, який зараз боронить державу в тому, що зброя буде і вже незабаром її буде більше. Ми прискорюємо ці процеси спільними зусиллями,

– пояснив Кулеба.

Додав також, що партнери бачать, що нам потрібно більше зброї і чітко знають, яку саме зброю нам потрібно передати.

Коментуючи перелік вимог від Євросоюзу, Дмитро Кулеба запевнив, що статус кандидата у члени ЄС в України не заберуть. Міністр пояснив, що виконання цих умов важливе для переходу України на наступний етап – тобто для початку переговорів про вступ в ЄС.

Коротко про зброю від світу для України

23 червня Уповноважений Посол України в Німеччині Андрій Мельник розповів, що іноземна країна готова передати новітні системи протиповітряної оборони. Самі ці системи ППО зможуть забезпечити безпечне небо над Україною протягом кількох років. Мельник пояснив, що сподівається на підтримку з боку Берліна у закупівлі наступних 10 стаціонарних систем ППО IRIS-T, які вважаються одними з найкрутіших у світі.

Варто також пригадати, що США надали Україні реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) HIMARS.

Окрім того, країна анонсувала додаткові 450 мільйонів доларів військової допомоги. Вона включає HIMARS та десятки тисяч артилерійських боєприпасів.

Окрім цього, 23 червня члени Європейської ради у пресрелізі, опублікованому після першого дня саміту ЄС, анонсували, що "швидко" працюватимуть над збільшенням військової підтримки України та обіцяють й надалі надавати країні фінансову допомогу нашій державі.

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