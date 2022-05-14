Зброя для України сьогодні – ключ до продовольчої безпеки світу, – Подоляк

Михайло Подоляк заявив, що світ має допомогти Україні перемогти. Зокрема, для цього вони повинні постачати зброю.

Радник глави Офісу Президента написав у соцмережі, що це допоможе відновити продовольчу безпеку.

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За його словами, Росія поставила під загрозу продовольчу безпеку світу, розв'язавши війну в Україні.

Єдиний вихід, щоб відновити порядок, – допомогти Україні перемогти. Зброя для України сьогодні – ключ до продовольчої безпеки світу,

– заявив Подоляк.



До слова, раніше Подоляк казав, що Росія точно йде до поразки. Проте, за його словами, це питання часу та, на жаль, кількості наших жертв, які доведеться заплатити за свободу.

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