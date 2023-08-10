Німеччина передала Україні дві установки Patriot: Світан сказав, як це підсилить нашу ППО

Пускові установки Patriot підсилять наявні системи, та точково додадуть щільності роботи ППО. Водночас аби кардинально замінити ситуацію у небі, таких установок нам потрібно 50.

Про це 24 Каналу сказав Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. Він наголосив, що Німеччина наразі передала саме пускові установки, а не повноцінні системи Patriot, кожна з яких складається з локатора, машини управління та в середньому восьми пускових установок.

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"Ці дві пускові установки підуть на підсилення тих систем, які у нас вже є. Якщо це ПАК-3, вони додадуть 40 кілометрів дистанції у випадку роботи по балістичних ракетах, або якщо це ПАК-2, – додадуть 150 кілометрів дальності роботи", – пояснив полковник запасу.

Німеччина також заявляла про те, що передасть Україні далекобійні ракети Taurus, але у зазначеному пакеті військової допомоги їх немає.

Дали дві, а треба – 50

Надання додаткових пускових установок є частиною загального плану підвищення потужностей української ППО. Водночас щоб забезпечити необхідну щільність захисту українського неба, нам потрібно приблизно 50 таких установок, або ще десять повних комплексів Patriot.

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"Дві додаткові пускові установки не змінюють кардинально ситуацію в українському небі. Це точкове збільшення дальності перехоплення або щільності самої системи", – мовив Світан.

Він додав, що, ймовірно, це озброєння передають Україні за принципом заміщення: ці пускові системи мали йти у Фінляндію, але, оскільки Фінляндія отримала дозвіл на встановлення ізраїльського комплексу "Праща Давида", – їх могли відправити нам.

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