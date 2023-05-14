Зброя та потужний пакет: Зеленський завітав до Берліна

Володимир Зеленський у ніч проти 14 травня прибув до Берліна. У своєму твітері він поділився першими подробицями свого візиту, хоч був і небагатослівним.

У соцмережах президент написав, що перебуває з офіційним візитом у Берліні. Зауважимо, що ще 13 травня Зеленський був в Італії.

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Берлін. Зброя. Потужний пакет. ППО. Реконструкція. ЄС. НАТО. Безпека,

– лаконічно зазначив Зеленський.

Жодних інших уточнень український лідер не надав. Однак можна припустити, що незабаром ми почуємо більше хороших новин.

Андрій Єрмак вже відреагував на новину. Глава Офісу Президента зробив це у звичній для нього манері – за допомогою емоджі. Єрмак залишив реакції, які можуть вказувати на порозуміння між главами України та Німеччини, а також просто пекельні наслідки цього для ворога.

Візит Зеленського до Італії: головне

Глава держави 13 травня зустрівся з президентом Італії та Головою Ради міністрів. Італія висловила підтримку Україні та пообіцяла допомогти протистояти російській агресії. За словами Зеленський, є хороші речі, які Україна та Італія зроблять разом для захисту неба та оборони на землі.

Загалом під час перемовин вдалося домовитися про зброю та ППО, яка допоможе захистити українців від російських ракет.

Додамо, що російські окупанти пізно ввечері знов намагалися обстріляти Україну. Загарбники вирішили підняти в небо авіацію якраз тоді, коли розпочався головний пісенний конкурс Європи у Ліверпулі.

На жаль, внаслідок влучання у Тернополі двоє людей травмовані. Вони отримали осколкові поранення і їх з опіками госпіталізували. Є влучання у складські приміщення, які належать комерційним підприємствам та релігійній організації.