"Зброя Росії на Донбасі є постійно": чи наважиться Москва офіційно озброювати бойовиків

Росія постійно постачає зброю своїм бойовикам на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Однак робити це офіційно – не в інтересах Москви.

Чому та чи наважиться Росія легально озброювати своїх бойовиків на Донбасі – коментарі сайту 24 заявив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

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"Офіційно – не в інтересах Москви"

Президентська партія "Єдина Росія" висловилася за постачання на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей військової продукції, а також надання соціальної допомоги людям. Спікер Держдуми В'ячеслав Володін у своєму Telegram-каналі написав, що "Питання дуже серйозне і відповідальне. Йдеться про захист життів наших громадян та "співвітчизників".

Олександр Коваленко розповів, коли мовиться про визнання цих "республік" чи про офіційне постачання зброї, то це не в інтересах в першу чергу офіційної Москви.

На його думку, про це може говорити Володін, якому, як і Володимиру Жириновському, дуже часто доручено висловлювати шизофренічні певні гасла та ретранслювати їх у суспільство. У першу чергу для внутрішнього споживача.

Також це намагання залякати міжнародних партнерів та саму Україну. Але, в цілому, у Кремлі прекрасно розуміють, що визнання псевдореспублік та офіційні постачання призведуть до санкцій. Також це – порушення мінських угод з боку Росії,

– наголосив фахівець.

Офіційні постачання матимуть наслідки, впевнений фахівець / Фото з фейсбуку експерта

Коваленко додав, що офіційні особи Росії демонструють, що "їм якось все одно щодо того, чи є ці домовленості, чи їх немає, оскільки їх має дотримуватися виключно Україна, а Росія – не сторона конфлікту". Але саме мінські угоди на сьогодні є тим "рятувальним кругом", який не дозволяє Москві до кінця "впасти обличчям в бруд", а саме – якомога довше затягувати цю конфлікту ситуацію в ОРДЛО та в Криму.

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