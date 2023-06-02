Блеф Путіна розкрито: WP про те, як Байден переступає все нові "червоні лінії" диктатора

Володимир Путін неодноразово застерігав США та ЄС від військової допомоги Україні. Західні журналісти провели аналіз та з'ясували, чому Джозеф Байден продовжує кидати виклик президенту країни-агресорки.

Президент Росії намагався залякувати західних партнерів України неодноразовими апокаліптичними застереженнями. Однак американський лідер проігнорував їх. Як приклад варто згадати бажання президента США допомогти ЗСУ отримати винищувачі F-16.

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Чому Байден не боїться Путіна

Президент США продовжує розширювати межі терпіння російського диктатора та демонструє бажання й надалі переступали його "червоні лінії". Неназвані американські чиновники пояснюють таку поведінку Байдена динамікою, яку Путін демонстрував з перших днів повномасштабного вторгнення в Україну.

Президент Росії погрожував покарати Захід за постачання зброї Україні, але не виконав жодної обіцянки. США та Європа розкрили його блеф та зрозуміли, що зможуть підтримувати Київ без серйозних наслідків. Поведінка Москви навіть вплинула на розрахунок ризиків держсекретаря Ентоні Блінкена. Він заохочував адміністрацію президента США та союзників Вашингтона сильніше підтримувати Україну. Також на рішучість Вашингтона вплинула здатність України захищати себе та відвойовувати тимчасово окуповані Росією території.

Як у США ухвалюються рішення щодо України

Однак Байдену та його радникам все одно доводиться оцінювати ризики ескалації. Управління цими процесами залишається одним з найскладніших аспектів війни для адміністрації президента США.

Джерело WP заявило, що американські партнери Києва при прийнятті рішень щодо постачання зброї орієнтуються на 4 чинники:

чи потрібно це Україні;

чи зможуть українці цим користуватися;

чи це є у США;

якою буде відповідь Росії.

Чому Путін блефує

Американські чиновники припускають, що російський диктатор не помстився Заходу через стан своєї армії. Окупанти втратили в Україні близько 250 тисяч солдатів вбитими та пораненими. Ця цифра є приголомшливою для будь-якого воєнного конфлікту.

Путін спробував замістити втрати резервістами. Однак у них слабка дисципліна, погана підготовка та неякісне екіпірування. У матеріалі зазначається, що наразі залишається незрозумілим питання, чи буде російський диктатор й надалі дозволяти Заходу безкарно ігнорувати свої погрози.

Як поводиться себе Путін останнім часом