Зеленський пояснив, чому зброя від США має прийти якнайшвидше

Днями американський президент Джо Байден підписав закон, який передбачає фінансову підтримку для нашої держави. Володимир Зеленський заявив, що цю допомогу потрібно отримати якомога швидше, як тільки можливо.

Україна протягом тривалого часу очікувала позитивного рішення Конгресу США щодо пакета військової допомоги. Зеленський визнав, що через відтягування Конгресом схвалення військової допомоги для нашої держави російські загарбники змогли захопити частину територій на сході України. Аби уникнути погіршення ситуації отримати допомогу треба чимшвидше.

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Важкі виклики для України

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News розповів, що отримати допомогу потрібно "якомога швидше, як тільки можливо". За його словами, це необхідно прискорити або російські загарбники "відсунуть" українські війська.

І це правда. Наші люди про це знають, і американці повинні про це знати. Зараз це важко, це період, сповнений викликів для нас. Та мова не лише про те, щоб отримати допомогу швидше, а й про отримання того, що нам потрібно,

– стверджує український лідер.

Раніше Володимир Зеленський відреагував на підписання законопроєкту про допомогу нашій державі від США. Президент зазначив, що нарешті вдалося подолати шлях, який тривав пів року. Україна отримує підтримку, яку потребує – у тому числі й ATACMS.

Президент України подякував Джо Байдену і Конгресу, а також американцям, які відчувають, що потрібно вибивати землю з-під ніг у Путіна, не підкорятися йому – адже лише так буде менше загроз свободі.

Чому ця допомога така важлива