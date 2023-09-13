Крок за кроком вибиваємо ворога, - сержант ЗСУ про ситуацію на Бахмутському напрямку

Сили оборони продовжують вибивати росіян з південного флангу міста Бахмут. Ворог зазнає великих втрат в намаганнях відбити кожну втрачену позицію поблизу міста-фортеці.

Про це 24 Каналу розповів сержант роти ударних БпЛА й артилерійської розвідки 92 ОМБр Олесь Маляревич. За його словами, Сили оборони продовжують рухатися до деокупації Бахмута.

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Ситуація поблизу Бахмута

Якщо на Лимано-Куп'янському напрямку Сили оборони утримують свої позиції, то на Бахмутському напрямку Україна проводить контрнаступальні дії.

"Крок за кроком, посадка за посадкою наші військові вибивають ворога з їхніх позицій. Окупанти отримали наказ: за будь-яку ціну повертати втрачені позиції. Через це просування Збройних Сил ускладнене, але ми продовжуємо рухатись до нашої мети деокупувати Бахмут", – зазначив Маляревич.

Навесні Росія оголосила Бахмут "другим Сталінградом" і подала захоплення міста мало не як перемогу у війні. Тепер втрату цього міста буде важко пояснити російському суспільству навіть за допомогою пропаганди.

До теми: Як написав Макс Жорін, заступник командира 3 штурмової бригади, села на південь від Бахмута фактично вже перетворились на руїни. Станом на минулий тиждень, за словами офіцера, окупанти контролювали в Кліщіївці лише "півтори вулиці", звідки їх у важких боях вибивають Збройні Сили.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, протягом минулого тижня Сили оборони поблизу Кліщіївки зуміли звільнити близько 2 квадратних кілометрів території.

Олесь Маляревич про ситуацію на Бахмутському напрямку: дивіться відео

Якими є успіхи Збройних Сил