Крок за кроком вибиваємо ворога, - сержант ЗСУ про ситуацію на Бахмутському напрямку
Сили оборони продовжують вибивати росіян з південного флангу міста Бахмут. Ворог зазнає великих втрат в намаганнях відбити кожну втрачену позицію поблизу міста-фортеці.
Про це 24 Каналу розповів сержант роти ударних БпЛА й артилерійської розвідки 92 ОМБр Олесь Маляревич. За його словами, Сили оборони продовжують рухатися до деокупації Бахмута.
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Ситуація поблизу Бахмута
Якщо на Лимано-Куп'янському напрямку Сили оборони утримують свої позиції, то на Бахмутському напрямку Україна проводить контрнаступальні дії.
"Крок за кроком, посадка за посадкою наші військові вибивають ворога з їхніх позицій. Окупанти отримали наказ: за будь-яку ціну повертати втрачені позиції. Через це просування Збройних Сил ускладнене, але ми продовжуємо рухатись до нашої мети деокупувати Бахмут", – зазначив Маляревич.
Навесні Росія оголосила Бахмут "другим Сталінградом" і подала захоплення міста мало не як перемогу у війні. Тепер втрату цього міста буде важко пояснити російському суспільству навіть за допомогою пропаганди.
До теми: Як написав Макс Жорін, заступник командира 3 штурмової бригади, села на південь від Бахмута фактично вже перетворились на руїни. Станом на минулий тиждень, за словами офіцера, окупанти контролювали в Кліщіївці лише "півтори вулиці", звідки їх у важких боях вибивають Збройні Сили.
За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, протягом минулого тижня Сили оборони поблизу Кліщіївки зуміли звільнити близько 2 квадратних кілометрів території.
Олесь Маляревич про ситуацію на Бахмутському напрямку: дивіться відео
Якими є успіхи Збройних Сил
- Сьогодні зранку стало відомо, що Повітряні сили вразили 2 російські кораблі, що знаходились у Севастополі на ремонті. Попередньо це були великий десантний корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону".
- Незадовго до того Україна провела чергову зухвалу операцію в Чорному морі, висадившись на так званих "Вишках Бойка" за сотню кілометрів від Криму. Завдяки цій операції Сили оборони взяли під контроль потужну станцію російського РЕБ, що спільно з недавнім ураженням РЛС на мисі Тарханкут робить півострів більш вразливим перед українськими атаками.
- Також минулого тижня Збройні Сили мали успіхи поблизу села Опитне на Авдіївському напрямку. Село є прифронтовим починаючи з 2014 року, коли тривали бої за Донецький аеропорт. Ці території важливі з військової точки зору як майбутній плацдарм для наступу на Донецьк.