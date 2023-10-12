Були проблеми зі здоров'ям, але він їх подолав, – Буданов розповів про стан Кадирова

У медійному просторі з'явилося чимало повідомлень про різні хвороби Рамзана Кадирова та навіть ходили чутки про ймовірну його смерть найближчим часом. Кирило Буданов пояснив стан здоров'я кремлівського посіпаки.

Очільник ГУР МО Кирило Буданов вказав на проблеми зі здоров'ям у Рамзана Кадирова. Головний український розвідник підтвердив, що так званий "голова" Чечні дійсно хворів, однак він вже одужав.

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Що розповів Буданов про Кадирова

Голова української розвідки заявив, що Кадиров має проблеми з нирками. Він натякнув, що посіпака Владіміра Путіна навіть міг померти.

У нього (Кадирова – 24 Канал) з нирками проблеми. Була загроза життю, але він це пройшов,

– сказав Буданов.

Повне інтерв'ю Кирила Буданова: відео "Української правди"



Що сказав Скібіцький про Кадирова

Представник ГУР Вадим Скібіцький підтвердив інформацію, що "голова" Чечні перебував у важкому стані. За його словами, з Кадировим це трапляється періодично.

Генерал-майор заявив, що поплічник Путіна лікувався в Об'єднаних Арабських Еміратах. Також багато лікувань проводилося на території країни-агресорки, зокрема у Москві. Український розвідник припустив, що Кадиров "мабуть, живучий".

Те, що він (Кадиров – 24 Канал), перебував у дуже важкому стані – це підтверджений факт,

– наголосив представник ГУР.

Він зауважив, що українська розвідка слідкує, що буде далі з Кадировим. Адже це впливає на багато питань, що пов'язані з Північним Кавказом та діяльністю силових структур Росії.

Що кажуть експерти про Кадирова