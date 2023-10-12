Були проблеми зі здоров'ям, але він їх подолав, – Буданов розповів про стан Кадирова
Джерело:"Українська правда"
У медійному просторі з'явилося чимало повідомлень про різні хвороби Рамзана Кадирова та навіть ходили чутки про ймовірну його смерть найближчим часом. Кирило Буданов пояснив стан здоров'я кремлівського посіпаки.
Очільник ГУР МО Кирило Буданов вказав на проблеми зі здоров'ям у Рамзана Кадирова. Головний український розвідник підтвердив, що так званий "голова" Чечні дійсно хворів, однак він вже одужав.
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Що розповів Буданов про Кадирова
Голова української розвідки заявив, що Кадиров має проблеми з нирками. Він натякнув, що посіпака Владіміра Путіна навіть міг померти.
У нього (Кадирова – 24 Канал) з нирками проблеми. Була загроза життю, але він це пройшов,
– сказав Буданов.
Повне інтерв'ю Кирила Буданова: відео "Української правди"
Що сказав Скібіцький про Кадирова
Представник ГУР Вадим Скібіцький підтвердив інформацію, що "голова" Чечні перебував у важкому стані. За його словами, з Кадировим це трапляється періодично.
Генерал-майор заявив, що поплічник Путіна лікувався в Об'єднаних Арабських Еміратах. Також багато лікувань проводилося на території країни-агресорки, зокрема у Москві. Український розвідник припустив, що Кадиров "мабуть, живучий".
Те, що він (Кадиров – 24 Канал), перебував у дуже важкому стані – це підтверджений факт,
– наголосив представник ГУР.
Він зауважив, що українська розвідка слідкує, що буде далі з Кадировим. Адже це впливає на багато питань, що пов'язані з Північним Кавказом та діяльністю силових структур Росії.
Що кажуть експерти про Кадирова
- Російський опозиційний політик Геннадій Гудков нещодавно зазначив у коментарі 24 Каналу, що Путін хоче потурати "главі" Чечні та тримати його біля себе. За його словами, президент Росії вважає, що Кадиров "тримає" для нього Кавказ.
- Не так давно російський політолог Аббас Галлямов припустив, що чеченські еліти готуються повстати проти Кадирова. Тому Путін його і підтримує, бо боїться, що у Чечні станеться дестабілізація, а кадирівці залишать фронт в Україні.
- Нагадаємо, Кадиров на зустрічі з Путіним дивно поводився. У чеченського ватажка сіпалися руки, а сам він не зміг правильно вимовити слово Abrams, коли згадав про американські танки.