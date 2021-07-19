Відпочивальники публікують відео, на яких показують, у якому стані морська вода та пляжі. Також, попри всі незручності, на пляжах досі багато людей.

Зауважте Вода непридатна для купання: МОЗ не рекомендує купатися в курортній Затоці

У Затоці вода у морі зелена

Люди скаржаться, що море брудне та зелене та публікують відповідні відео. На кадрах справді помітно, що вода має зелений відтінок та не дуже чиста.

Очевидці показують зелене море в Затоці: дивіться відео

Зверніть увагу! В МОЗ 13 липня попереджали, що морська вода декількох пляжів курортного селища Затока на Одещині не відповідає гігієнічним вимогам за санітарно-мікробіологічними показниками. Тож не радили там купатись.

Пляжі засмічені

Видання "ТСН" повідомило, що туристи скаржаться на сміття:

в Крижанівці – там прибережна територія завалена сміттєвими пакетами. Особливо багато їх можна побачити близько зон для пікніків і кемпінгу;

на Чкаловському пляжі спуск до узбережжя завалений величезною кількістю сміття, яке ніхто не прибирає.

Чкаловський пляж завалений сміттям: дивіться відео

Видання "Vgorode.ua" писало, що на пляжі "Чорноморка" також жахлива ситуація зі сміттям.

Сміття на пляжі "Чорноморка", Чкаловському та в Одесі / Фото Світлана Попова, Олександр Карпов, скриншот з відео

Попри все, людей на пляжах й надалі багато.

Скільки людей на пляжі в Затоці: дивіться відео

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