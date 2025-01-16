Україні потрібні гарантії безпеки, – Зеленський розповів про розміщення миротворчого контингенту

Можливість розміщення миротворців в Україні зараз обговорюється з кількома ключовими міжнародними партнерами. Водночас наша держава потребує серйозних гарантій безпеки.

Про це розповів Володимир Зеленський на пресконференції у четвер, 16 січня, передає 24 Канал. Сьогодні Україна та Великобританія підписали угоду про 100-річне партнерство.

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З ким обговорюють миротворців

Україна обговорює ініціативу щодо розміщення миротворчого контингенту зі своїми партнерами – Францією, Польщею, Британією та деякими країнами Балтії.

Важливу роль у цьому питанні відіграватимуть США – конкретні кроки будуть окреслені лише після детальної розмови з їх новою адміністрацією.

Сьогодні говорити про деякі деталі ще зарано. Обговорюємо з тими країнами, які або хочуть це робити, або спроможні це робити. Іноді "Good will" малувато,

– сказав президент України.

Чисельність контингенту залежатиме від формату гарантій безпеки для України, до того ж миротворці є лише їх сегментом.

До слова, The Telegraph раніше писав, що Велика Британія та Франція обговорюють відправку британських солдатів в Україну як миротворчу силу. Прем'єр Британії Кір Стармер та французький президент Еммануель Макрон буцімто допускають це після потенційної угоди про припинення війни.