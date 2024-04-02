Зеленський підписав 3 нові закони щодо мобілізації: що змінилося для українців

Володимир Зеленський 2 квітня підписав низку законопроєктів. Ці документи мають змінити мобілізаційний процес в Україні.

Головними змінами було, зокрема, зниження мобілізаційного віку та скасування статусу "обмежено приданий". Що нового було у законах, які підписав президент – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Чоловіки, що мали "обмежену придатність" мають пройти повторний медогляд: у який термін

В Україні знизили мобілізаційний вік до 25 років

На сайті Верховної Ради 2 квітня з'явилося повідомлення про те, що закон України "Про військовий обов'язок і військову службу" повернено за підписом президента.

Підписання цього закону означає, що тепер під мобілізацію в Україні підпадають чоловіки у віці від 25 років, а не від 27, як було раніше. Автори закону переконані, що це допоможе швидше поповнити мобілізаційні резерви України.

Тож тепер на строкову військову службу призивають чоловіків у віці від 18 до 25 років. Важливо зазначити, що на час дії воєнного стану в Україні призов на строкову військову службу призупинено.

Тепер немає статусу "обмежено придатний"

Цього ж дня президент також повернув із підписом "Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист". У ньому, зокрема, пропонували скасувати статус "обмежено придатний".

Тож відтепер існує лише два висновки ВЛК – "придатний" і "непридатний" до військової служби.

У законопроєкті мовиться, що чоловіки, які раніше були визнані обмежено придатними до військової служби, повинні впродовж 9 місяців пройти повторний медичний огляд. Адже тепер військовозобов'язаним мають визначити інший статус.

Варто зазначити, що законопроєкт також постановляє, що військовослужбовці можуть перебувати на лікуванні до 12 місяців, зокрема за кордоном, без необхідності через чотири місяці особисто проходити військово-лікарську комісію. Крім цього, у випадку загибелі захисника його родині виплачують 15 мільйонів гривень.

Для військовозобов'язаних з'являться е-кабінети

У вівторок, 2 квітня Зеленський також підписав закон про електронний кабінет військовозобов'язаного. Він допоможе скоротити кількість візитів громадян до територіальних центрів комплектації.

У Міноборони наголошували, що законопроєкт є "критично важливим для обороноздатності України". Реалізація його положень сприятиме швидкому збору, обробці та використанню військових даних. Також електронний кабінет переведе послуги та процеси для військовослужбовців у зручний цифровий формат.

В електронному кабінеті військовозобов'язаного з’явиться можливість надання статусу УБД онлайн, офлайн та автоматично при наявності необхідних даних в системі. Законопроєкт також запроваджує можливість створення і використання цифрового військового-облікового документа (сертифікату).

Також завдяки цьому закону Міноборони планує посилити кіберзахист та розміщувати свої IT-системи у військових хмарних сховищах країн-членів НАТО.

Студенти-чоловіки до 22 років зможуть поїхати за кордон на навчання

Окремо український уряд 2 квітня також підписав указ, який дозволить студентам хлопцям виїжджати за кордон. Зокрема, це стосується програм академічної мобільності.

Документ передбачає, що студенти-чоловіки зможуть перетинати кордон під час воєнного стану за умов, якщо вони:

віком від 18 до 22 років, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації;

навчаються на денній формі у вишах України державної або комунальної форм власності й здобувають ступінь вищої освіти бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування);

є учасниками освітньої академічної мобільності;

їдуть на навчання в іноземні заклади освіти строком на 1 семестр.

Для перетину кордону з метою навчання на програмах академічної мобільності студентам треба мати:

довідку від закладу вищої освіти України щодо направлення учасника програми академічної мобільності для навчання в іноземному закладі освіти із зазначенням:

підстави співробітництва; строку навчального семестру за кордоном;

відсутність за результатами двох останніх семестрів (півріч) негативних оцінок і фактів перескладання заліків і екзаменів;

підтвердження рівня знання мови викладання в іноземному закладі освіти;

копію договору академічної мобільності, засвідчену закладом освіти України;

е-квиток студента, перевіреного засобами порталу Дія;

військово-облікові документи з відповідними позначками районного, міського ТЦК та соціальної підтримки.

Проте, зазначив Лісовий, жодних особливих дозволів МОН не видаватиме. Водночас міністр наголосив, щоб стати учасником такої програми, потрібно мати високі бали та виконати низку вимог, які встановлюють засновники програми.