Ми всі тут, – Зеленський показав потужне фото з дипломатами

Володимир Зеленський 22 лютого опублікував цікаве фото у мережі. На знімку зображений він разом із диппредставниками інших держав в Україні.

Цього ж дня глава держави мав зустріч із главами іноземних диппредставництв. Глава держави окреслив з дипломатами плани на поточний 2024 рік.

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Президент зустрівся з главами диппредставництв в Україні

Під час зустрічі президент подякував іноземним дипломатам за те, що вони залишаються в Україні під час повномасштабного вторгнення Росії, а також підтримують нашу державу й чують українців та знають про їхні турботи й прагнення.

Завдяки нормальній роботі дипломатичних представництв наші люди бачать, що лідери світу з нами та що ви вірите в Україну, довіряєте нашій державі,

– наголосив президент.

Зеленський зауважив, що за два роки повномасштабної війни Україна з допомогою партнерів звільнила понад 50% окупованої території, виграла битву за Чорне море та забезпечила роботу "зернового коридору".

Зеленський зустрівся з іноземними диппредставниками в Україні / Фото Офісу Президента

Водночас партнери допомогли України у зростанні ВВП на 5%, захисті енергетики, досягненні політичного рішення про початок переговорів щодо вступу у Євросоюз та створенні нової архітектури безпекових гарантій на основі Вільнюської декларації G7.

"Усе це доводить спроможність України, силу нашого народу, дієвість нашої єдності – усіх форматів нашої взаємодії зі світом. Ми досягли й досягаємо своїх цілей. Мені здається, це головне", – наголосив Глава держави.

Зеленський окреслив завдання на 2023 рік диппредставникам

Глава держави підкреслив, що у 2024 році потрібно зробити якнайбільше для завершення війни згідно з фундаментальними основами міжнародного права та нормами Статуту ООН. Ба більше, Зеленський окреслив конкретні завдання на цей рік.

Першочергово президент наголосив на захисті українців від російського терору. По-друге, це єднання світу навколо реалізації Української формули миру, що здатна відновити силу міжнародного права, та проведення першого Глобального саміту миру на рівні лідерів держав.

Крім того, Зеленський наголосив, що реалізація Формули миру може виконати важливе гуманітарне завдання – повернути додому депортованих українських дітей і дорослих у Росію – полонених та політичних бранців.

Третім завданням Володимир Зеленський назвав спільну з партнерами роботу над зміцненням оборонної співпраці та над посиленням тиску на Росію. Також важливим є конфіскація російських заморожених активів закордоном.

Цей рік повинен додати Україні, кожній із наших держав та нашій співпраці більше сили, більше принципових кроків. Україна запрошує всі поважні держави та компанії до оборонної співпраці. Ми маємо зміцнювати наші арсенали та адаптувати їх до умов і викликів сучасної війни,

– сказав глава держави.

Під час зустрічі виступив Сирський та посли

Під час зустрічі Зеленського разом із диппредставниками онлайн приєднався головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Генерал поінформував іноземних дипломатів про оперативну ситуацію на фронті, зокрема на найскладніших напрямках на сході країни. Він наголосив, що захисники України й далі ефективно стримують ворога, завдаючи йому системних втрат.



Сирський приєднався до зустрічі Зеленського з послами онлайн / Фото Офісу Президента

Водночас посли Італії, США, Бразилії та Європейського Союзу в Україні взяли слово на зустрічі, запевнивши українського президента у підтримці територіальної цілісності України, допомозі нашій державі та співпраці у межах реалізації Формули миру.

Наприкінці зустрічі Зеленський подякував усім країнам та їхнім суспільствам, які з перших днів повномасштабної російської агресії почали допомагати Україні, прийняли вимушених переселенців.

Зверніть увагу! До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато іноземних держав евакуювали своїх дипломатичних представників з нашої держави. Зрештою, після того, як Київ вистояв російську навалу, іноземні посли почали потроху повертатися до нашої держави.

На фото Зеленського видно, що наразі у Києві перебуває більшість послів, яка виїхала з України до початку вторгнення. Це говорить про солідарність та підтримку нашої держави з боку партнерів.