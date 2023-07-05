Про ймовірний теракт на ЗАЕС, НАТО та Пригожина: Зеленський поговорив телефоном з Макроном

Володимир Зеленський 4 липня мав телефонну розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Глава держави зазначив, що це спілкування було корисним і результативним.

Президенти під час розмови обговорили військову допомогу нашій країні. Крім цього, Зеленський попередив Макрона про підготовку росіянами ймовірного теракту на Запорізькій АЕС.

Дивіться також Можливий теракт на ЗАЕС: у ГУР оцінили ймовірність виведення російських військ зі станції

Зеленський поговорив з Макроном

Президент України зазначив, що обговорив зі своїм французьким колегою виконаннях попередніх оборонних домовленостей, а також досягли нових. Крім того, глава держави подякував Макрону за велику партію броньованих машин, зокрема санітарно-евакуаційний транспорт, додаткові легкі танки та ППО.

Як завжди, корисна і результативна розмова з президентом Франції Еммануелем Макроном,

– резюмував український очільник.

Президенти також обговорили ситуацію в Росії та її становище на полі бою. Зеленський наголосив, що після заколоту Пригожина у країни-агресорки зачиняється вікно можливостей, а у нас навпаки – відчиняється.



Зеленський поговорив телефоном з Макроном / Фото з телеграм-каналу Володимира Зеленського

"Треба діяти рішуче – і військово, і політично. Тому дуже важливо, щоб саміт у Вільнюсі був результативним", – розповів президент.

До того ж Зеленський попередив Макрона про підготовку окупаційними військами небезпечних провокацій на Запорізькій АЕС. Глави держав домовилися тримати ситуацію на контролі разом із МАГАТЕ.

Раніше Макрон назвав причину, через яку не телефонує Путіну