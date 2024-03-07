Зеленський 8 березня відвідає Туреччину та зустрінеться з Ердоганом: про що говоритимуть

Володимир Зеленський 8 березня здійснить офіційний візит до Туреччини. Відомо, що під час нього президент України проведе переговори зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.

Розповіли про візит Володимира Зеленського у канцелярії президента Туреччини Ердогана. За наявною інформацією, лідери обговорять перебіг війни між Україною та Росією та інші теми.

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Зеленський зустрінеться з Ердоганом

У канцелярії зауважили, що Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган під час зустрічі обговорять:

перебіг українсько-російської війни;

Чорноморську зернову угоду;

двосторонні відносини між державами.

У повідомленні зазначають, що у центрі зустрічі президентів буде ситуація між Україною та Росією, останні контакти щодо перезапуску безпечного коридору у Чорному морі.

Звернімо увагу, що передувала зустрічі Зеленського з Ердоганом заява міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана. Він наполягав на тому, що слід якомога швидше провести перемовини про припинення вогню у нашій державі.

Та й сам Реджеп Ердоган раніше заявляв, що Анкара надалі підтримує мирне врегулювання війни, розв'язаної Росією проти України. І що вона готова запропонувати майданчик, де б провели відповідні "перемовини".

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