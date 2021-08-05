Зеленський: 90% успіху звільнення наших територій залежать від однієї людини

Президент висловився про російську агресію на Донбасі. Він наголосив, що успіх звільнення українських територіїй здебільшого залежить від однієї людини.

Коментуючи завершення війни, Зеленський підкреслив, що, на жаль, не все залежить від нього. Проте намагається зробити для цього все, що в його силах.

Важливо Донбас і Крим ніколи не будуть російськими: головні тези з інтерв'ю Зеленського

"Я сьогодні вважаю, й абсолютно цього не приховую, і російський президент знає мою думку. 90% успіху в питанні повернення Донбасу, в деокупації наших територій залежать від однієї людини. І точно треба знати, що він з цим живе. І люди на Донбасі мусять це розуміти", – наголосив глава держави.

Й додав, що мешканці окупованих територій не повинні жити ілюзіями, на кштал "а що було б якби". Водночас Зеленський звернув увага на те, що Україна підключає для тиску на Росії міжнародних партнерів – французів, американців, британців, арабські країни.

Люди кажуть, що це план "А", а чи є план "Б", "В," Г"? Так, все є. Потрібна воля. Політична воля. Воля людська. З нашого боку ця воля абсолютно є,

– пояснив президент.

Й звинуватив ЗМІ окупантів в інформаційній брехні, адже ті писали, що він нібито наказав відправляти на Донбаси ракети та танки. "Брехня. Ми відповідали бойовиками тільки тоді, коли вони стріляли по наших військових", – підкреслив він.

Зеленський про те, як повернути Донбас

На думку глави держави, найголовніше для повернення українських територій – це припинення вогню. Цей пункт має бути першим у будь-яких домовленостях. Зеленський зазначив, що у жодному разі не можна сідати за стіл з озброєними людьми. Крім цього, важливе виведення російських військ з Донбасу. Після цього ЗСУ мають зайти за межу окупованих територій, аби повернути під контроль кордон.