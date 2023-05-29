Свободу не можна сприймати як даність, – Зеленський звернувся до громадян США у День пам'яті

Президент Володимир Зеленський звернувся до американців у День пам'яті, який в США цьогоріч вшановують 29 травня. Він наголосив, що в Штатах колись виборювали свободу так, як це зараз роблять в Україні.

Український лідер подякував усім американцям, чия сила перетворилася на силу свободи. Від всіх українців він вшанувати мужність і самопожертву громадян США, що стали на захист і продовжують захищати свободу.

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Ваша свобода встояла завдяки тим, хто за неї боровся. Наша свобода встоїть завдяки тим, хто за неї бореться,

– зауважив Зеленський.

Свобода – це не даність

Зеленський наголосив, що воїни пожертвували своїм життям заради свободи. Відтак потрібно розуміти причину, чому ми живі і живемо так, як нам подобається.

"Наш обов’язок – навчити дітей, що свободу не можна сприймати як даність. Наш обов’язок – навчити їх бути вдячними", – додав глава держави.

Важливо вшанувати кожного, хто віддав своє життя, захищаючи свободу та вільний прапор своєї країни. Крім того, обов'язком є пам’ятати, яка ціна була заплачена за те, щоб зберегти світло свободи.

Свобода стоїть завдяки тим, хто за неї бореться

День пам'яті – національне свято США, яке відзначають щороку в останній понеділок травня. У цей день згадують американських військовослужбовців, які загинули у всіх війнах.

Насамкінець президент запевнив, що українці завжди будуть вдячні США й кожному американцю за "надзвичайну підтримку, яка допомагає боротись з російською тиранією.

Українська перемога, перемога українських воїнів, зробить це світло яскравішим. Американська свобода вистояла завдяки тим, хто за неї боровся. Українська свобода вистоїть завдяки тим, хто за неї бореться.