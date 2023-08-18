Важка техніка від партнерів та спецзавдання для ГУР та СБУ: Зеленський заінтригував новинами

Президент України провів щоденну ранкову зустріч з представниками різних відомств. Володимир Зеленський анонсував нові пакети допомоги від західних союзників.

18 серпня президент Зеленський повідомив про результати щоденної "звірки годинників". За його словами, слід очікувати добрих новин.

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Зброя надходить, наступ триває

Глава держави заявив, що в Україну вже почало надходити озброєння, обіцяне західними партнерами. Зокрема, мова йде про важку техніку, артилерію та засоби ППО.

Ба більше, Зеленський спрогнозував оголошення нових пакетів військової допомоги для України.

Продовжуємо роботу над наступними пакетами. Новини будуть скоро,

– пообіцяв президент.

Крім того, Зеленський заслухав доповіді про ситуацію на фронті. Оборонні та наступальні дії тривають. Окрему увагу приділили підсумкам застосування безпілотників.

В Україні продовжується перевірка військово-лікарських комісій. Тим часом СБУ звітувала про хороші результати у виявленні недоброчесних військкомів та пособників країни-агресорки.

Також президент мав закриту зустріч з представниками СБУ та ГУР. Йшлося про "особливі" завдання, які виконуються.

Останні рішення Президента та зброя від союзників