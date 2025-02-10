"Серйозні люди" з команди Трампа приїдуть в Україну вже цього тижня, – Зеленський

Президент Зеленський анонсував візит американської делегації в Україну. Глава держави заявив, що він відбудеться ще перед Мюнхенською конференцією з безпеки, запланованою на 14 – 16 лютого.

"Для мене сьогодні важливо зосередитись на практичній роботі команди України та команди США, на спільному баченні головних речей. Безумовно, можуть бути різні думки, але загальне бачення головних речей – як зупинити Путіна, як дати гарантії безпеки Україні. Ми працюватимемо дуже сильно", – заявив Зеленський.

"На цьому тижні будуть деякі серйозні люди з команди президента Трампа у нас в Україні до Мюнхенській зустрічі. На конференції у мене буде низка зустрічей, зокрема з віцепрезидентом США та командою Трампа. І у моєї команди там будуть окремі зустрічі. Далі буде продуктивна робота і в Україні з колегами зі США. Також наша команда працює над нашим діалогом і зустріччю з Дональдом Трампом", – додав президент.