Зеленський заговорив про зміни в уряді: які перестановки можна очікувати

Президент України під час пресконференції 15 липня заявив, що розглядає можливість кадрових змін в Уряді. Водночас він не прокоментував, чи залишиться на своїй посаді прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко розповів 24 Каналу, що Володимир Зеленський визнав, що перестановки в Уряді країни потрібні і вони будуть. Проте чіткої відповіді, як і коли це відбудеться, президент не дав.

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Уряд-довгожитель

Також Зеленський наголосив, що Уряд на чолі з Денисом Шмигалем працював найдовше порівняно з усіма іншими впродовж усієї історії незалежної України.

Президент відзначив, що це більше позитивний сигнал, ніж негативний.

На наступному тижні імовірно можемо очікувати певні кадрові перестановки у деяких міністерствах – там, де є посадовці, що тимчасово виконують свої обов'язки. Однак очікувати на зміни у ситуації щодо Дениса Шмигаля не варто,

– зауважив Олексій Буряченко.

Нагадаємо, що Зеленський під час пресконференції 15 липня, коментуючи можливість змін в Уряді, наголосив, що на початку президентства йому закидали, що, мовляв, міністри часто міняються. Тепер він чує критику щодо того, що посадовці "дуже довго працюють". Наразі він обговорює з міністрами та прем'єром "деякі речі".