Байден і Зеленський можуть зустрітися найближчими тижнями: яка головна мета

Незабаром може відбутися зустріч президентів Сполучених Штатів та України. Так, Байден і Зеленський можуть зустрітися для того, аби підписати безпекову угоду між країнами.

Про це держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив на брифінгу в МЗС України. Нагадаємо, спільна пресконференція очільника українського МЗС Дмитра Кулеби та державного секретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена відбулася вдень у середу, 15 травня.

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Що відомо про ймовірну скору зустріч лідерів США та України

Щодо зустрічі двох президентів – я цілком очікую, що в них буде можливість зробити це в майбутні тижні. Серед іншого ми хочемо підписати двосторонню безпекову угоду, яка вже на межі затвердження,

– заявив Кулеба.

Очільник міністерства закордонних справ України уточнив, що наша сторона ніколи не розкриває дати візитів або контактів в Україні чи за межами України.

"Але між президентом Зеленським та президентом Байденом встановився довірливий діалог. І я переконаний, що вони матимуть можливість предметно обговорити всі питання та підписати цю угоду", – висловився Кулеба.

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