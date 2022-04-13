Зеленський і Байден обговорили оборонну підтримку та подальші санкції проти Росії

Володимир Зеленський і Джо Байден 13 квітня провели чергову розмову. Український лідер повідомив, що її темами стали оборонна підтримка та подальші санкції проти Росії.

Зеленський розповів, що під час розмови дали оцінку воєнним злочинам Росії. Окрім того, обговорили додатковий пакет оборонної підтримки.

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Дали оцінку російським воєнним злочинам. Обговорили додатковий пакет оборонної та можливої макрофінансової підтримки України. Домовилися про посилення санкцій,

– наголосив Зеленський.

Раніше ЗМІ повідомили, що Байден оголосить про виділення Україні ще 750 мільйонів доларів. Ці гроші спрямують на військові потреби.

Для цього адміністрація Байдена використає так званий Presidential Drawdown Authority.

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