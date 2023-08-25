Про День Незалежності та F-16: Зеленський мав розмову з Байденом

Президент України мав телефонну розмову з американським лідером Джозефом Байденом. Власне, Володимир Зеленський подякував за партнерство, а глава США підтвердив, що готовий підтримувати ЗСУ стільки, скільки буде потрібно.

Близько опівночі, 25 серпня, в Офісі Президента нашої держави констатували, що Зеленський говорив з Байденом. Згодом це підтвердив сам президент Сполучених Штатів, назвавши українського лідера другом.

Дивіться також Не окраїна, а серце континенту та щит від орди: яким є місце України в історії Європи

Зеленський і Байден мали розмову

Як не дивно, глава США привітав під час розмови Україну з Днем Незалежності та засвідчив, що Вашингтон є тією світовою столицею, яка утримуватиме лідерство у підтримці Збройних Сил, зокрема, на полі бою.

США взяли на себе провідну роль у консолідації глобальної підтримки України. Це вирішальне лідерство уможливило нашу боротьбу й спрямувало дугу історії в бік добра. Разом ми доводимо, що свобода й незалежність варті того, щоб за них боротися,

– написав Зеленський.

Також він подякував президенту Байдену, Конгресу США та всім американцям. "Ви можете розраховувати на Україну в захисті наших спільних цінностей", – констатував він.

Водночас, за словами самого Байдена, День Незалежності України повинен стати нагадуванням про те, що "сили темряви та панування ніколи не погасять полум'я свободи, яке живе в серцях вільних людей повсюди".

США готові навчати українських пілотів

Міжнародні видання з посиланням на власні джерела в Пентагоні констатували, що навчання українських пілотів на літаках F-16 у США може розпочатися уже у вересні 2023 року.

Як наголошують ЗМІ, триватиме воно, ймовірно, він 4 до 5 місяців. Водночас поки не було повідомлень про те, що у Вашингтоні планують відправку винищувачів.

Згадаємо наостанок, що уже відомо про три країни, які погодилися передати літаки. Йдеться про Нідерланди, Норвегію та Данію.