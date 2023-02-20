Зеленський і Байден разом вшанували пам'ять захисників України: потужні фото

Володимир Зеленський та Джо Байден вшанували полеглих захисників України. Це відбулось у Києві біля меморіалу пам'яті загиблих у війні з Росією українських героїв.

У той час була повітряна тривога, сирени лунали на території всієї України. В столицю нашої держави президент США приїхав 20 лютого під час турне Європою, інформує 24 Канал.

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Як Байден та Зеленський вшанували пам'ять героїв

В Україні щороку 20 лютого вшановують пам'ять героїв Небесної Сотні. Джо Байден та Володимир Зеленський під час візиту вшанували пам'ять українських героїв. Це відбулось на Михайлівській площі біля меморіалу пам'яті про загиблих у війні з Росією українських героїв.

Байден та Зеленський вшанували пам'ять героїв / Фото ОП

Байден з Зеленським вшанували загиблих героїв: дивіться відео

Згодом президент США разом з українським лідером та іншими високопосадовцями відвідав Михайлівський собор, де їх зустрів митрополит Київський і всієї України, настоятель Православної церкви України Епіфаній.

Байден побував у Михайлівському соборі / Фото ОП