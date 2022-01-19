Але ми теж дещо знаємо, – Зеленський пожартував про роботу розвідки США в Україні
19 січня 2022 , 14:29Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Президент Володимир Зеленський відзначив роботу американської розвідки в Україні. Водночас він наголосив, що "деякі речі ми знаємо глибше про свою державу".
Про це український лідер повідомив 19 січня під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
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Хочеться проговорити деякі деталі, тому що розвідка у вас прекрасна, але ви далеко за океаном, а ми тут на місці. Я думаю, деякі речі ми знаємо трошки глибше про свою державу,
– сказав Володимир Зеленський.
Що президент України міг мати на увазі
- Журналісти CNN 18 січня поінформували, що начебто минулого тижня директор Центрального розвідувального управління Штатів Білл Бернс таємно відвідував Україну.
- Цікавим є те, що як тільки це стало відомим, то Держдеп США розповів про візит Ентоні Блінкена.
- Цього ж дня американські засоби масової інформації писали, що ЦРУ нібито втілює таємну програму навчання в країні елітних українських сил спеціальних операцій і розвідки.
- Восени 2021 року американські розвідники навіть швидше за українських почали говорити про скупчення російських військ поблизу кордонів нашої держави.
- У січні розвідка США зробила заяву, що Росія може готувати спецоперацію на Донбасі під чужим прапором для того, щоб сфабрикувати приводи для вторгнення в Україну.