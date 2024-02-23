За кілька кілометрів від важких боїв: головні заяви з інтерв'ю Зеленського для Fox News
Президент України Володимир Зеденський дав інтерв'ю американському телеканалу Fox News. Він поспілкувався з журналістом Бретом Баєром поблизу лінії фронту.
Під час розмови він зробив низку важливих заяв, які стосувалися різних питань. Про головні з них – читайте у тексті 24 Каналу.
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Зеленський наголосив, що ми робимо все можливе, щоб вона закінчилася. За його словами, світ не дуже готовий до поразки Путіна та боїться змін у Росії. Однак президент наголосив, що він перейшов усі "червоні лінії". Володимир Зеленський прокоментував те, що Авдіївка перейшла під контроль окупантів. За його словами, важливо розуміти, який сенс вкладається у слово "контроль", адже росіяни просто знищили населений пункт. Їх стратегія полягає в тому, щоб рівняти все з землею, а потім йти далі, Зеленський вважає, що якщо українці повернуться, економіка підніметься. Крім того, з'являться робочі місця. За його словами, це означає, що ми будемо сильнішими та зможемо тиснути на Росію. Президент вказав на те, що Україна дотримувалась європейських реформ у боротьбі з корупцією. Він зауважив, що впроваджувати нові антикорупційні реформи під час війни складно. За словами українського лідера, без допомоги Заходу наша держава не зможе забезпечити свою здатність оборонятись та зміцнити свою економіку достатньо для того, аби збільшити власне виробництво зброї. Він наголосив, що Україні потрібна зброя дальньої дії, далекобійні ракети й артилерія. У такий спосіб Захід може забезпечити українцям певну безпеку. Зеленський вважає, що росіяни можуть усунути чинного президента Росії Владміра Путіна від влади, однак це займе час. За його словами, це може спрацювати, якщо зі зростанням втрат люди почнуть йти проти війни. Президент України заявив, що зміна військового керівництва ЗСУ та звільнення Залужного – це перезавантаження, перебудова та оновлення менеджменту командування. Однак перестановки у керівництві не означають, що змінюватиметься і курс дій. Водночас президент України наголосив, що Валерій Залужний – Герой у будь-якому випадку. Зеленський пояснив, що вручив йому нагороду, бо він захищав нашу країну та націю. У нас немає іншого шансу. Ми повинні бути розумними, технологічно оснащеними й швидкими. Час – це гроші, а в нашому випадку це не гроші, а життя людей, Зеленський наголосив, що мовиться про десятки тисяч смертей. За його словами, співвідношення становить один до п'яти, тобто на одного нашого солдата, який загинув у бою, припадає п'ять російських солдатів. Під час інтерв'ю президент України назвав Путіна "неадекватною особою", яка становить світову загрозу. Він хоче знищити НАТО, це його мета. Війна завершиться тоді, коли світ зрозуміє, якою загрозою є Путін, Зеленський заявив, що не має понад дві години для того, аби прослухати інтерв'ю Путіна у Такера, "розмову із вбивцею". Український лідер прокоментував ситуацію у Чорному морі. Він сказав, що у 2024 році наша держава продовжить свою успішну історію у Чорному морі. Він не захотів вдаватися в деталі, однак анонсував кілька "сюрпризів" для окупантів. Володимир Зеленський наголосив, що Україна виживе без підтримки Конгресу, однак мовиться не про всіх із нас. Він зауважив, що ціна допомоги зараз менша, аніж буде, якщо Путін досягне успіху в Україні. За словами президента України, якби Трамп приїхав в Україну, він би побачив все на власні очі і почув на власні вуха. Я радий вітати тут будь-кого з кандидатів в президенти, будь-кого, хто є лідером думок. Хочу, щоб вони побачили, що означає війна, хто почав цю війну, Водночас він зауважив, що не обов'язково їхати на фронт, адже достатньо поспілкуватися з людьми. Український лідер сказав, що ніхто не скасовував вибори. Відповідно до закону, який ухвалили ще до нього, під час воєнного стану не можна проводити вибори. Водночас він переконаний, що має найбільшу підтримку людей, тож якби вибори відбулися, то обрали б його. За словами Зеленського, це показує, що не варто говорити, що він намагається втриматись при владі. За його словами, він втратив інтерес після п'ятого. Були спроби, особливо на початку війни. Мені розповідала розвідка. Але зараз це не те, що мене хвилює, Він наголосив, що деокупувати наші території у кордонах 1991 року тільки військовим шляхом важко. За словами Зеленського, це займе дуже багато часу та загрожує втратою багатьох людей. Він переконаний, що розумніше домогтися деокупації дипломатичним шляхом, однак для цього потрібно тиснути на полі бою, щоб мати сильні позиції. Володимир Зеленський сказав, що позиції Росії слабнуть тоді, коли починаються втрати, тому потрібно показати їм, як багато вони втрачають. Президент України зазначив, що вірить лише у юридичні домовленості, також у двосторонні безпекові угоди, які передбачають санкції та зброю. Він також зауважив, що вірить у те, що стати членом НАТО важливо для України заради її виживання. Але, чесно кажучи, вірю найбільше в те, що лише українські Збройні Сили здатні нас захистити,
Несправедливо питати українців, коли закінчиться війна
Стратегія Росії – рівняти все з землею
– зазначив президент.
Президент про повернення українців з-за кордону
Все чисто, – Зеленський про корупцію в Україні
Зеленський про потребу у зброї
Путіна можуть усунути
Зеленський відповів, чому звільнив Залужного
– сказав український лідер.
Президент прокоментував втрати ЗСУ
Путін становить загрозу
– наголосив він.
Президент не має часу на перегляд інтерв'ю Путіна
Зеленський про "сюрпризи" у Чорному морі
Не всі переживуть відсутність допомоги від США
Зеленський запросив кандадатів у президенти США до України
– сказав Володимир Зеленський.
Вибори не скасовували
Зеленський прокоментував замахи на своє життя
– пояснив президент.
Президент висловився про декокупацію територій
Зеленський вірить у юридичні домовленості
– підсумував він.
Зеленський наголосив, що ми робимо все можливе, щоб вона закінчилася.
За його словами, світ не дуже готовий до поразки Путіна та боїться змін у Росії. Однак президент наголосив, що він перейшов усі "червоні лінії".
Володимир Зеленський прокоментував те, що Авдіївка перейшла під контроль окупантів. За його словами, важливо розуміти, який сенс вкладається у слово "контроль", адже росіяни просто знищили населений пункт.
Їх стратегія полягає в тому, щоб рівняти все з землею, а потім йти далі,
Зеленський вважає, що якщо українці повернуться, економіка підніметься. Крім того, з'являться робочі місця.
За його словами, це означає, що ми будемо сильнішими та зможемо тиснути на Росію.
Президент вказав на те, що Україна дотримувалась європейських реформ у боротьбі з корупцією.
Він зауважив, що впроваджувати нові антикорупційні реформи під час війни складно.
За словами українського лідера, без допомоги Заходу наша держава не зможе забезпечити свою здатність оборонятись та зміцнити свою економіку достатньо для того, аби збільшити власне виробництво зброї. Він наголосив, що Україні потрібна зброя дальньої дії, далекобійні ракети й артилерія.
У такий спосіб Захід може забезпечити українцям певну безпеку.
Зеленський вважає, що росіяни можуть усунути чинного президента Росії Владміра Путіна від влади, однак це займе час.
За його словами, це може спрацювати, якщо зі зростанням втрат люди почнуть йти проти війни.
Президент України заявив, що зміна військового керівництва ЗСУ та звільнення Залужного – це перезавантаження, перебудова та оновлення менеджменту командування. Однак перестановки у керівництві не означають, що змінюватиметься і курс дій.
Водночас президент України наголосив, що Валерій Залужний – Герой у будь-якому випадку. Зеленський пояснив, що вручив йому нагороду, бо він захищав нашу країну та націю.
У нас немає іншого шансу. Ми повинні бути розумними, технологічно оснащеними й швидкими. Час – це гроші, а в нашому випадку це не гроші, а життя людей,
Зеленський наголосив, що мовиться про десятки тисяч смертей.
За його словами, співвідношення становить один до п'яти, тобто на одного нашого солдата, який загинув у бою, припадає п'ять російських солдатів.
Під час інтерв'ю президент України назвав Путіна "неадекватною особою", яка становить світову загрозу.
Він хоче знищити НАТО, це його мета. Війна завершиться тоді, коли світ зрозуміє, якою загрозою є Путін,
Зеленський заявив, що не має понад дві години для того, аби прослухати інтерв'ю Путіна у Такера, "розмову із вбивцею".
Український лідер прокоментував ситуацію у Чорному морі.
Він сказав, що у 2024 році наша держава продовжить свою успішну історію у Чорному морі.
Він не захотів вдаватися в деталі, однак анонсував кілька "сюрпризів" для окупантів.
Володимир Зеленський наголосив, що Україна виживе без підтримки Конгресу, однак мовиться не про всіх із нас.
Він зауважив, що ціна допомоги зараз менша, аніж буде, якщо Путін досягне успіху в Україні.
За словами президента України, якби Трамп приїхав в Україну, він би побачив все на власні очі і почув на власні вуха.
Я радий вітати тут будь-кого з кандидатів в президенти, будь-кого, хто є лідером думок. Хочу, щоб вони побачили, що означає війна, хто почав цю війну,
Водночас він зауважив, що не обов'язково їхати на фронт, адже достатньо поспілкуватися з людьми.
Український лідер сказав, що ніхто не скасовував вибори. Відповідно до закону, який ухвалили ще до нього, під час воєнного стану не можна проводити вибори.
Водночас він переконаний, що має найбільшу підтримку людей, тож якби вибори відбулися, то обрали б його.
За словами Зеленського, це показує, що не варто говорити, що він намагається втриматись при владі.
За його словами, він втратив інтерес після п'ятого.
Були спроби, особливо на початку війни. Мені розповідала розвідка. Але зараз це не те, що мене хвилює,
Він наголосив, що деокупувати наші території у кордонах 1991 року тільки військовим шляхом важко. За словами Зеленського, це займе дуже багато часу та загрожує втратою багатьох людей.
Він переконаний, що розумніше домогтися деокупації дипломатичним шляхом, однак для цього потрібно тиснути на полі бою, щоб мати сильні позиції.
Володимир Зеленський сказав, що позиції Росії слабнуть тоді, коли починаються втрати, тому потрібно показати їм, як багато вони втрачають.
Президент України зазначив, що вірить лише у юридичні домовленості, також у двосторонні безпекові угоди, які передбачають санкції та зброю.
Він також зауважив, що вірить у те, що стати членом НАТО важливо для України заради її виживання.
Але, чесно кажучи, вірю найбільше в те, що лише українські Збройні Сили здатні нас захистити,