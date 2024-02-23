За кілька кілометрів від важких боїв: головні заяви з інтерв'ю Зеленського для Fox News

Президент України Володимир Зеденський дав інтерв'ю американському телеканалу Fox News. Він поспілкувався з журналістом Бретом Баєром поблизу лінії фронту.

Під час розмови він зробив низку важливих заяв, які стосувалися різних питань. Про головні з них – читайте у тексті 24 Каналу.

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