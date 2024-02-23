Україна у 2024 році планує не лише оборонятися, – Зеленський анонсував підготовку контрнаступу
Джерело:Fox News
Володимир Зеленський дав інтерв'ю західному телеканалу за кілька кілометрів від лінії фронту. Він розповів про плани України на 2024 рік, які стосуються військової стратегії.
Під час свого інтерв'ю Fox News президент України зробив низку важливих заяв. Одна з них про те, що Україна у 2024 році планує готувати новий контрнаступ.
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Ми не будемо просто стояти
За словами українського лідера, навіть оборона у війні з Росією – це неабияке завдання та виклик. Водночас він зазначив, що потрібно думати про життя бійців, адже якщо Україна втратить солдатів, то вона втратить все.
Оборонятися – завдання номер один. Продовжувати нашу успішну історію на Чорному морі – ми будемо робити це. Я не буду вдаватися в деталі, але вони, росіяни, отримають сюрпризи. Південь важливий. Захист сходу, де в них понад 200 тисяч солдатів, – теж дуже важливий,
– наголосив Зеленський.
За його словами, Україна не буде просто стояти, але все залежить від багатьох речей. Президент зауважив, що зараз ситуація на полі бою не є справедливою, тобто сили не рівні.
Зеленський висловився про ймовірну відсутність допомоги від США
- Володимир Зеленський наголосив, що допомога від США є критично важливою для України. Якщо Конгрес не виділить допомогу, то країна шукатиме інші шляхи, однак ціна може бути занадто високою.
- Володимир Зеленський наголосив, що захист України від Росії – це важливе завдання та важкий виклик. Він нагадав, як у перший день війни наша країна вистояла, хоча деякі партнери були зовсім іншої думки.
- Нині партнери говорять про новий контрнаступ ЗСУ, однак для цього необхідне додаткове озброєння. Саме тому президент наголосив, що Україна потребує допомоги від Конгресу.