Україна у 2024 році планує не лише оборонятися, – Зеленський анонсував підготовку контрнаступу

Володимир Зеленський дав інтерв'ю західному телеканалу за кілька кілометрів від лінії фронту. Він розповів про плани України на 2024 рік, які стосуються військової стратегії.

Під час свого інтерв'ю Fox News президент України зробив низку важливих заяв. Одна з них про те, що Україна у 2024 році планує готувати новий контрнаступ.

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Ми не будемо просто стояти

За словами українського лідера, навіть оборона у війні з Росією – це неабияке завдання та виклик. Водночас він зазначив, що потрібно думати про життя бійців, адже якщо Україна втратить солдатів, то вона втратить все.

Оборонятися – завдання номер один. Продовжувати нашу успішну історію на Чорному морі – ми будемо робити це. Я не буду вдаватися в деталі, але вони, росіяни, отримають сюрпризи. Південь важливий. Захист сходу, де в них понад 200 тисяч солдатів, – теж дуже важливий,

– наголосив Зеленський.

За його словами, Україна не буде просто стояти, але все залежить від багатьох речей. Президент зауважив, що зараз ситуація на полі бою не є справедливою, тобто сили не рівні.

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