Чи хоче Путін закінчити війну: Зеленський розставив всі крапки над "і"

Зеленський в інтерв'ю Лексу Фрідману заявив, що з Путіним можна говорити лише з позиції сили. Шукати в російському диктаторі бажання до миру дуже наївно.

Лише тиском можна примусити Путіна до миру. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента України.

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Чому у Путіна немає бажання до миру

Зеленський зазначив, що Путіну вигідні будь-які перемовини, адже це додає йому ваги. Так він виходить з ізоляції.

Переговори заради переговорів – це помилка. Говорити з Путіним можна лише з позиції сили, вважає Зеленський. Він вбачає причини "миролюбності" Заходу у банальному страху перед Росією.

Ви кажете: "Ну треба ж розмовляти". Слухайте, потрібно бути в сильній позиції і не розмовляти, а закінчувати війну. Це можливо у форматі діалогу, а хто ж проти? Треба бути в сильній позиції, і щоб той, хто навпроти вас, цього хотів. Ви думаєте він хоче закінчити війну? Я не хочу образити, але це дуже наївно,

– пояснив Зеленський.

На думку Зеленського у Путіна є достатньо можливостей та влади самостійно все закінчити. Але в нього такого бажання немає, і марно його шукати. Тиснути ж на нього в цьому напрямку можна і треба.

Нагадаємо, Зеленський емоційно прокоментував питання про те, чи Путін "любить свою країну". Президент рішуче заперечив це, навівши приклад війни у Чечні. Путін так любить свій народ, що готовий заобіймати до смерті, іронічно окреслив це Зеленський. Він уточнив, що Путін любить не народ, а "народец" – своє оточення.