Ситуація на фронті, оборона та можлива відставка уряду: головні тези пресконференції Зеленського

Володимир Зеленський у п'ятницю, 20 червня, провів зустріч з журналістами. На пресконференції він окреслив основні напрямки роботи, ситуацію на фронті, кроки в дипломатії та інші питання.

Про що йшлось на зустрічі та які головні заяви президента – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Головні заяви Зеленського