Ситуація на фронті, оборона та можлива відставка уряду: головні тези пресконференції Зеленського
Володимир Зеленський у п'ятницю, 20 червня, провів зустріч з журналістами. На пресконференції він окреслив основні напрямки роботи, ситуацію на фронті, кроки в дипломатії та інші питання.
Про що йшлось на зустрічі та які головні заяви президента – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Головні заяви Зеленського
У межах програми Build with Ukraine будуть підписані відповідні домовленості про початок експорту наших технологій за кордон в форматі відкриття ліній виробництва в країнах Європи і, можливо, не тільки. Так вдасться виробляти зброю для України та партнерів. Мова йде про технології виробництва про дронів різного типу та ракет. Вже є домовленості. Зрозуміло, що не можуть технології поступати "рускім" і, відповідно, з такими країнами, які симпатизують Росії, ми не будемо працювати. Під час війни ми плануємо всім цим забезпечувати українські Збройні Сили, Володимир Зеленський говорить, що приблизно третину від всіх "Шахедів" удається збивати мобільним вогневим групам, які працюють з перехоплювачами. Україна працює над питання поширення такого озброєння. Їх виробляють вже 4 компанії в Україні. Сьогодні під час атаки десятки російських дронів були збиті перехоплювачами. Ми говоримо вже не про одиниці. Ми розуміємо, що це наш інструмент і він точно працює. Ми домовилися з Мерцом, з Німеччиною. Вони будуть фінансувати. Я вдячний за це. Також я домовився на саміті G7, з Карні, прем'єр-міністром Канади. Він також там виділив гроші. Ми їхали – було 2 мільярда доларів. Ми з ним домовилися – він збільшив до 4. І нам потрібно трішки часу для того, щоб це було масове виробництво, За словами президента, зараз складно на Харківському напрямку, але на Вовчанському напрямку також немає змін щодо наступів. Така ж ситуація на Лиманському й Покровському напрямку. У Дніпропетровській області наразі діють російські ДРГ. Дніпровська область – дві, три, чотири людини в ДРГ-групах постійно пробують прориватися. Але поки що там у них немає успіху, Росіяни говорять про свій успіх на Сумщині та Харківщині, однак з нашого боку серйозних змін не фіксується. Однак цей напрямок окупанти активно обстрілюють – 23% від всіх бомб, від всіх ударів, які є по фронту, відбуваються на Сумському напрямку. Це характеристика того, як військовим непросто. І характеристика реальних дій, цілей "рускіх". Там в основному бомби і північнокорейські ракети, які фіксуються вже у великій кількості. Тобто конкретно на Сумському напрямку вони працюють, За цей тиждень 200 метрів вони просунулися у бік Сум, і на 200-400 метрів ми відштовхнули їх. Тому я і сказав, що на Сумщині ситуація та сама. За інформацією військових наразі в Україні воює 695 тисяч російських військових на території України. Плюс Курський, Бєлгородський напрямки. Я маю на увазі там, де вони напроти Харкова, напроти Сум. Тобто є ще відповідна кількість людей з Сумського напрямку, приблизно 52 тисячі, За словами президента України, вороги хотіли "відірвати Америку від України", щоб США припинили давати допомогу. Так Росія демонструє дипломатичність. Чим можна закінчувати позитивно зустріч? Обмінами. Для цього потрібна відповідна кількість обмінів. Тобто, якщо відбудуться ще, наприклад, пару зустрічей, вони будуть демонструвати США, що йде дипломатичний процес, і санкції будуть відтерміновуватися. А поки йдуть обміни - буде відтерміновано і зустрічі на рівні лідерів. Тому що їм це точно невигідно, Зеленський розповів, що Путін за допомогою передачі великої кількості тіл нібито українців хоче заспокоїти своєї суспільство. Він створює картинку, що буцімто "на кожного військового є сотня загиблих українців", і тоді все не так страшно виглядає. За словами президента, під час репатріації росіяни передали 20 тіл своїх військових, зокрема найманця з Ізраїлю, який воював на іх стороні. Кремль свідомо "підкидав" Україні трупи своїх громадян, іноді навіть з російськими паспортами. Це означає, що вони навіть самі не можуть перевірити, кого відправляють, оскільки це велика кількість людей. Потрібна експертиза. І скільки треба часу на це я не знаю, скажу чесно. Ми безумовно хочемо повернути всіх наших воїнів. І тіла наших героїв. Але ми точно не хочемо повертати "рускіх", просто для кількості. Як росіяни реагують на те, що ми їм говоримо про те, що вони нам віддають російських громадян? Ніяк. Вони кажуть, що не може такого бути.
Україна експортуватиме свої технології
– говорить Зеленський.
Україна працює над обладнанням для збиття "Шахедів"
– розповів президент.
Чи просуваються росіяни на фронті
– сказав президент.
Зеленський розповів про ситуацію в Сумах
– сказав Зеленський.
Скільки окупантів пербуває на території Україні
– підсумував Зеленський проведену розмову на Ставці Верховного головнокомандувача.
Росіяни хочуть демонструвати дипломатію
– зазначив Зеленський.
Навіщо росіяни віддають тіла своїх військових
Зеленський розповів, що фіксуються порушення з боку Росії під час обміну полоненими
Ми фіксуємо такі факти, вони неодноразові,
– зазначив Зеленський.
У межах програми Build with Ukraine будуть підписані відповідні домовленості про початок експорту наших технологій за кордон в форматі відкриття ліній виробництва в країнах Європи і, можливо, не тільки. Так вдасться виробляти зброю для України та партнерів. Мова йде про технології виробництва про дронів різного типу та ракет.
Вже є домовленості. Зрозуміло, що не можуть технології поступати "рускім" і, відповідно, з такими країнами, які симпатизують Росії, ми не будемо працювати. Під час війни ми плануємо всім цим забезпечувати українські Збройні Сили,
Володимир Зеленський говорить, що приблизно третину від всіх "Шахедів" удається збивати мобільним вогневим групам, які працюють з перехоплювачами. Україна працює над питання поширення такого озброєння. Їх виробляють вже 4 компанії в Україні.
Сьогодні під час атаки десятки російських дронів були збиті перехоплювачами. Ми говоримо вже не про одиниці. Ми розуміємо, що це наш інструмент і він точно працює. Ми домовилися з Мерцом, з Німеччиною. Вони будуть фінансувати. Я вдячний за це. Також я домовився на саміті G7, з Карні, прем'єр-міністром Канади. Він також там виділив гроші. Ми їхали – було 2 мільярда доларів. Ми з ним домовилися – він збільшив до 4. І нам потрібно трішки часу для того, щоб це було масове виробництво,
За словами президента, зараз складно на Харківському напрямку, але на Вовчанському напрямку також немає змін щодо наступів. Така ж ситуація на Лиманському й Покровському напрямку. У Дніпропетровській області наразі діють російські ДРГ.
Дніпровська область – дві, три, чотири людини в ДРГ-групах постійно пробують прориватися. Але поки що там у них немає успіху,
Росіяни говорять про свій успіх на Сумщині та Харківщині, однак з нашого боку серйозних змін не фіксується. Однак цей напрямок окупанти активно обстрілюють – 23% від всіх бомб, від всіх ударів, які є по фронту, відбуваються на Сумському напрямку.
Це характеристика того, як військовим непросто. І характеристика реальних дій, цілей "рускіх". Там в основному бомби і північнокорейські ракети, які фіксуються вже у великій кількості. Тобто конкретно на Сумському напрямку вони працюють,
За цей тиждень 200 метрів вони просунулися у бік Сум, і на 200-400 метрів ми відштовхнули їх. Тому я і сказав, що на Сумщині ситуація та сама.
За інформацією військових наразі в Україні воює 695 тисяч російських військових на території України.
Плюс Курський, Бєлгородський напрямки. Я маю на увазі там, де вони напроти Харкова, напроти Сум. Тобто є ще відповідна кількість людей з Сумського напрямку, приблизно 52 тисячі,
За словами президента України, вороги хотіли "відірвати Америку від України", щоб США припинили давати допомогу. Так Росія демонструє дипломатичність.
Чим можна закінчувати позитивно зустріч? Обмінами. Для цього потрібна відповідна кількість обмінів. Тобто, якщо відбудуться ще, наприклад, пару зустрічей, вони будуть демонструвати США, що йде дипломатичний процес, і санкції будуть відтерміновуватися. А поки йдуть обміни - буде відтерміновано і зустрічі на рівні лідерів. Тому що їм це точно невигідно,
Зеленський розповів, що Путін за допомогою передачі великої кількості тіл нібито українців хоче заспокоїти своєї суспільство. Він створює картинку, що буцімто "на кожного військового є сотня загиблих українців", і тоді все не так страшно виглядає.
За словами президента, під час репатріації росіяни передали 20 тіл своїх військових, зокрема найманця з Ізраїлю, який воював на іх стороні. Кремль свідомо "підкидав" Україні трупи своїх громадян, іноді навіть з російськими паспортами.
Це означає, що вони навіть самі не можуть перевірити, кого відправляють, оскільки це велика кількість людей. Потрібна експертиза. І скільки треба часу на це я не знаю, скажу чесно. Ми безумовно хочемо повернути всіх наших воїнів. І тіла наших героїв. Але ми точно не хочемо повертати "рускіх", просто для кількості. Як росіяни реагують на те, що ми їм говоримо про те, що вони нам віддають російських громадян? Ніяк. Вони кажуть, що не може такого бути.