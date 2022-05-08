Зеленський у День пам'яті та примирення звернувся до G7

Володимир Зеленський у День пам'яті та примирення звернувся до країн "Великої сімки". Президент зауважив, що розповів, що потрібно нам зараз, щоб перемогти у війні.

Верховний Головнокомандувач Збройних сил України зауважив, що є три важливі пункти. Про це президент сказав під час відеоконференції G7.

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Зеленський звернувся до країн Великої сімки

Президент пригадав, що у такому форматі країни зібрались, щоб визначити, що треба зробити для зупинки війни Росії проти України.

Сьогодні, 8 травня, ключовий день пам'яті про усіх жертв Другої світової війни, про крихкість миру і неприпустимість будь-яких людиноненависницьких режимів. Але те, що для інших сьогодні – пам'ять, для нашого народу щодня, на жаль – це просто новини,

– сказав президент.

Володимир Зеленський пригадав звірства Росії під час війни в Україні. Зокрема:

7 травня в селищі Білогорівка Луганської області російською бомба вбила 60 мирних людей;

депортацію в Росію понад 500 тисяч українців, а також "фільтраційні табори", які російські війська створили на окупованій території України;

щодня наші люди бачать і гинуть від того, що повинно було залишитись у далекому минулому. Що точно не мало повернутись в Європу через 77 років.

На жаль, я констатую: це повернулося, а тому повернулась і солідарність усього вільного світу. Тому повернулися і такі історичні поняття, як "ленд-ліз" і "План Маршалла". Дякую за ці ініціативи Сполученим Штатам Америки, нашим європейським колегам,

– сказав президент.

Додав також, що країни знову об'єднані в антивоєнній коаліції, щоб врятувати демократію і свободу в Європі, гарантувати мир і безпеку.

Володимир Зеленський подякував їм за цю солідарність і за це об'єднання.

Президент назвав три пункти, потрібні для перемоги України

Володимир Зеленський зауважив, що для перемогти у захисті свободи України та всього світу потрібно:

Зброя . Потрібні ракетні системи залпового вогню M142 HIMARS і М270 MLRS та інше озброєння, яке Україна запитувала у потужних держав. Якби воно у нас було, нам вдалося би врятувати багатьох людей, зокрема й у Білогорівці та Маріуполі;

. Потрібні ракетні системи залпового вогню M142 HIMARS і М270 MLRS та інше озброєння, яке Україна запитувала у потужних держав. Якби воно у нас було, нам вдалося би врятувати багатьох людей, зокрема й у Білогорівці та Маріуполі; Санкції . Міжнародна група експертів під головуванням Майкла Макфола і Андрія Єрмака розробила План дій щодо посилення санкцій проти Росії за цю війну. Президент попросив реалізувати ці санкції і хоча б дати свій зворотний аналіз. Треба знайти спосіб вплинути на тих політиків, які допомагають Росії обійти санкції. Всі російські посадовці, співробітники силових органів, судді мають бути в санкційних списках. Треба запровадити візові обмеження для Росії;

. Міжнародна група експертів під головуванням Майкла Макфола і Андрія Єрмака розробила План дій щодо посилення санкцій проти Росії за цю війну. Президент попросив реалізувати ці санкції і хоча б дати свій зворотний аналіз. Треба знайти спосіб вплинути на тих політиків, які допомагають Росії обійти санкції. Всі російські посадовці, співробітники силових органів, судді мають бути в санкційних списках. Треба запровадити візові обмеження для Росії; Фінансова підтримка Україні зараз і відновлення після війни. План Маршалла після Другої світової війни відіграв історичну роль у відбудові Європи та створенні нових умов для розвитку і зростання. Україні потрібен схожий План вже зараз, щоб світ побачив, що свобода перемагає не тільки на полі бою, але й у житті. Під час війни Україна потребує щомісяця підтримки на 5 – 7 мільярдів доларів. Коли війна завершиться, потрібно буде відновлювати зруйноване Росією на більш ніж 600 мільярдів доларів.

Відбудова має бути ефективною. Саме тому країнам пропонують взяти шефство над окремими областями, містами чи галузями в нашій країні, які постраждали від війни, які зруйновані.

Саме тому Президент України запропонував застосувати також і той формат співпраці, який показав свою ефективність при об'єднанні Німецької держави.

Коли чітко закріплено – хто залучений до відновлення й реінтеграції до нормального життя кожного регіону, кожного міста, кожної громади – це гарантує ефективність,

– пояснив президент.

Володимир Зеленський додав, що така співпраця посилить економічні і технологічні зв'язки в Європі і буде вигідною іншим державам та їхнім компаніям.

Окрім цього, президент запропонував державам – найбільшим демократіям світу – стати гарантами безпеки для України. Саме це гарантує безпеку для усього центру і сходу Європи, а отже – впевненість народів у тому, що свобода перемагає.

Коротко про конференцію G7

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