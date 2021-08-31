Зеленський з директором NASA обговорили космічні проєкти, до яких може долучитись Україна

31 серпня 2021 , 20:15
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Джерело:

твітер Володимира Зеленського

Володимир Зеленський 31 серпня зустрівся у США з директором NASA. Він запросив Білла Нельсона відвідати Україну.

Політик обговорив з Біллом Нельсоном космічні проєкти, до яких може долучитися Україна. Це відбулося під час робочої поїздки президента України у США.

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Україна має знову стати космічною державою. Сьогодні плідно обговорили з директором NASA Біллом Нельсоном проєкти, до яких може долучитися зі своїми унікальними космічними технологіями,
– заявив Зеленський.

Що відомо про візит Зеленського у США

Повний текст публікації Володимира Зеленського у твітері:

Україна має знову стати космічною державою. Сьогодні плідно обговорили з директором NASA Біллом Нельсоном проєкти, до яких може долучитися зі своїми унікальними космічними технологіями. І чекаємо Білла Нельсона з візитом в Україні!

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Автор: Софія Мінджоса