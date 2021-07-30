Зеленський доручив привести у бойову відповідність кордони України

Олексій Данілов повідомив, що президент Володимир Зеленський доручив привести у відповідність усі кордони України. Відповідну інформацію політик озвучив на брифінгу після першого в історії засідання РНБО на території Донбасу.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Данілов заявив, що під час засідання розглядали питання про реалізацію державної політики у сфері захисту державного кордону. Політики заслухали доповідь глави МВС Дениса Монастирського.

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Є завдання, яке поставив президент – найближчим часом привести у відповідність всі наші кордони,

– наголосив секретар РНБО.

Засідання РНБО 30 липня: головне