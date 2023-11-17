Зеленський доручив шукати рішення, щоб тривоги через МІГи не паралізували країну

Тривоги через зліт носія "Кинджалів" в Україні останнім часом стали тривати дуже довго. Президент України намагається вирішити це.

Тривоги, які оголошують через зліт МіГ-31, тривають по кілька годин. глава держави доручив шукати рішення, щоб уникнути цього.

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Обговорили важливі питання

Володимир Зеленський доручив розв'язати цю проблему Міноборони, Генштабу та Кабміну. Загалом, засідання було присвячене питанням забезпечення Сил оборони на наступний рік.

Крім цього, під час Ставки Головнокомандувача обговорили також ситуацію на фронті. Президент прослухав доповіді Сирського, Тарнавського, Залужного, Москальова та Содоля.

Прослухали велику доповідь міністра оборони Умєрова про потреби наших воїнів у техніці, ракетах, боєприпасах, обладнанні та послугах – в усьому необхідному для подальшої деокупації України,

– написав Зеленський.

Також увагу приділили реалізації поточних контрактів військово-промислового комплексу країни.

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