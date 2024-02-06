Зеленський доручив створити Сили безпілотних систем
Джерело:Володимир Зеленський
Володимир Зеленський 6 лютого видав важливий указ. Президент України доручив створити Сили безпілотних систем у складі ЗСУ.
Це питання глава держави доручив опрацювати українському уряду. Указ президента набирає чинності з дня його опублікування.
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В Україні створять Сили безпілотних систем
В указі президента мовиться, що документ було видано з метою нарощування спроможностей Збройних Сил України щодо використання безпілотних та роботизованих повітряних, морських та наземних систем, а також забезпечення готовності до застосування таких систем за призначенням.
Кабінету Міністрів України із залученням Генерального штабу Збройних Сил України опрацювати питання щодо створення у структурі Збройних Сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил,
– зазначено в указі.
Зрештою за результатами опрацювання український уряд має внести відповідні пропозиції на розгляд Ради національної безпеки і оборони України.
У вечірньому зверненні Зеленський розповів про указ
Під час вечірнього звернення Володимир Зеленський зазначив, що створення Сил безпілотних систем – не є питанням майбутнього. За словами президента, це те, що повинно дати цілком конкретний результат уже найближчим часом.
Цей рік повинен стати вирішальним у багатьох аспектах. І, очевидно, – на полі бою. Дрони – безпілотні системи – довели свою ефективність у боях на землі, у небі та в морі. Україна реально змінила безпекову ситуацію в Чорному морі завдяки дронам,
– заявив він.
Президент також наголосив, що відбиття штурмів на землі й масштабне знищення окупантів та їхньої техніки – це також дрони.
"Зараз перелік завдань чіткий: спеціальні штатні посади під роботу з дронами, спеціальні підрозділи, ефективне тренування, систематизація досвіду, постійне масштабування виробництв і залучення найкращих ідей, найкращих спеціалістів у цю сферу. Це завдання і для армії, і для Міністерства оборони та уряду загалом", – наголосив Зеленський.
Він також зазначив, щоб дати необхідну координацію в Силах оборони, забезпечити належний рівень планування та якість логістики, у структурі Збройних Сил будуть створені Сили безпілотних систем. А всі відповідні пропозиції будуть внесені на розгляд РНБО.
Україна планує випустити 1 мільйон дронів за 2024 рік
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що президент Володимир Зеленський поставив чітку мету – випустити цього року мільйон дронів для фронту. За словами глави уряду, це доволі реалістичне завдання для нашої держави.
- Шмигаль наголосив, що до створення нових безпілотників в Україні залучатимуть не лише державні компанії, але й приватні. Крім того, уряд також приділяє увагу створенню систем радіоелектронної боротьби.
- Того ж дня. Міністр оборони України розповів, що разом з очільником Мінцифри Михайлом Федоровим та командами міністерств зустрілися з понад 120 виробниками БпЛА. Умєров запевнив, що дронів буде більше.