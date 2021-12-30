Зеленський доручив уряду збільшити мінімальну зарплату військовим

В Україні мають підвищити мінімальну заробітну плату військовим. Відповідне доручення дав Кабміну президент Зеленський. Окрім цього, уряд має вдосконалити систему грошового забезпечення військовослужбовців.

Відповідний указ президент України підписав 30 грудня. Текст документа оприлюднили на сайті глави держави.

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Яка має бути мінімальна зарплата українських військових

В указі мовиться, що уряд має забезпечити відповідну мінімальну зарплату військовим вже з 2023 року. Мовиться про розмір вдвічі більший, ніж мінімальна зарплата в Україні, встановлена законом на 1 січня календарного року.

Є винятки: нововведення не зачепить військовослужбовців-строковиків. Президент також доручив урядовцям вивчити досвід провідних країн аби вдосконалити забезпечення військових.

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Указ набирає чинності з моменту його опублікування.

Зазначимо, що під час засідання 30 грудня РНБО ухвалила рішення про створення міжвідомчої робочої групи. Вона має вивчити питання постачання продуктів та озброєння в українську армію. Мовиться про період від 2017 року.

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