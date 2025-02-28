Зеленський достроково покинув Білим дім

Зеленський достроково залишив Білий дім. Це сталося після того, як він посперечався з Трампом перед журналістами.

28 лютого у Вашингтоні відбулася зустріч українського та американського лідерів. Спершу вони спілкувалися перед представниками ЗМІ, а далі між ними була розмова за зачиненими дверима, передає 24 Канал.

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Пішло не за планом

Як повідомляють медіа, після приватної бесіди із Трампом українська делегація на чолі з Зеленським залишила Білий дім. Запланована пресконференція президентів скасована.