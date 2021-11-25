Зеленський та Дуда обговорили загрози для безпеки України й Польщі: про що домовились

Володимир Зеленський та Анджей Дуда у ході телефонної розмови обговорили ситуацію на кордоні Білорусі та ЄС. Лідери України та Польщі констатували гібридну атаку. Щоб належно зреагувати на неї, необхідна спільна взаємодія.

Зеленський також розповів польському колезі про ситуацію на Сході України. Український лідер розповів про кроки, які Україна здійснює для активізації роботи всіх переговорних форматів. Їхньою метою є досягнення миру.

Зауважте Маємо право вирішувати самі, – Дуда висловився про переговори Меркель і Лукашенка без нього

Президент Зеленський також наголосив: необхідно зберегти санкційний тиск на Росію з боку міжнародної спільноти.

Політики обговорили "Північний потік-2"

Значну увагу у розмові приділили "Північному потоку-2". Зокрема, обговорили координацію позицій сторін з протидії скандального проєкту.

І Зеленський, і Дуда оцінили "Північний потік – 2" як безпекову загрозу для всієї Європи.

Це – стратегічна зброя в руках Росії,

– наголосив Зеленський.

Дуда звернувся до поляків