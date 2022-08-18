Зеленський та Ердоган почали перемовини у Львові: перше фото та відео

Президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Ердоган зустрілися у Львові. Перемовини відбуваються у Палаці Потоцьких.

Про початок зустрічі повідомили приблизно о 15:45 18 серпня. Вона відбувається у львівському Палаці графів Потоцьких.

До теми Ердоган приїхав до Львова на зустріч з Зеленським і Гутеррешем

Також до Львова прибув керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Початок зустрічі Ердогана та Зеленського: дивіться відео



Турецький та український президенти у Львові / Фото T.C. Cumhurbaşkanlığı

Хто ще прибув до Львова

З Ердоганом та Зеленським 18 серпня також зустрінеться генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш. Він прибув до Львова 17 серпня.

З турецьким та українським президентами Гутерреш планує обговорити можливості завершення війни, яку розпочали росіяни. Крім цього, мовитиметься про експорт українського зерна та продаж харчових ресурсів на глобальний ринок.

Після Львова генсек ООН вирушить до Одеси. Там він побуває у порту.

До речі Зеленський зустрівся із Гуттерешем: говорили про зерно, ЗАЕС і полонених

Зеленський на Львівщині

Перед зустріччю з Ердоганом президент Зеленський відвідав лікарню, де перебувають поранені українські захисники. Він нагородив героїв України та показав фото з ними.

Після цього президент вирушив на Марсове поле, де спочивають полеглі військові, які загинули з початку повномасштабної війни. Мер Львова Андрій Садовий розповів йому про план облаштувати тут меморіальний комплекс Героїв України.

Крім цього, Зеленський відвідав Національну академію Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та виступив перед викладачами та курсантами. Деяким з них він вручив державні нагороди.

Мітинг у центрі Львова

Рідні військовополонених захисників Маріуполя організували акцію. Вони простять турецького президента та генсека ООН вплинути на росію та змусити її виконувати міжнародні норми.

"Просимо про допомогу у справі звільнення наших рідних. Вплинути на керівництво російської федерації та змусити його дотримуватися міжнародних норм гуманітарного права, припинивши вбивства та катування українських військовослужбовців. Вимагати негайно допустити до військових представників міжнародного комітету Червоного Хреста", – заявили на мітингу.

Зверніть увагу – про що говоритимуть на зустрічі 18 серпня у Львові: дивіться відео